на главную
об игре
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 24.10.2023
6.9 63 оценки

Для Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 вышел трейлер с участием Дэвида Хейтера: "Это только начало"

butcher69
Новости

Компания Konami выпустила новый трейлер после выхода Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 с участием культового актера Дэвида Хейтера.

Хейтер подчеркивает легендарный статус этих игр, завершая ролик словами: "Надеюсь, вы готовы. Это только начало". Возможно, это небольшой намек на выход Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 уже доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam.

-1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Избранный Белиара

Фамилия то какая звучная у актёра)

1
ABRASцовы
0
GraF68ru

после такого начала продолжения как-то ждать уже особо не хочется, высрут мгс 4 в гордых 720р/30фпс

-1
dostalker

если гений кудзимка не будет там участвовать то нахрена оно нужно

-2
WishMe1uck

Конечно очень культовый актер...

-4