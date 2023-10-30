Для Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 вышел трейлер с участием Дэвида Хейтера: "Это только начало"

Компания Konami выпустила новый трейлер после выхода Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 с участием культового актера Дэвида Хейтера.
Хейтер подчеркивает легендарный статус этих игр, завершая ролик словами: "Надеюсь, вы готовы. Это только начало". Возможно, это небольшой намек на выход Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 уже доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam.
Фамилия то какая звучная у актёра)
после такого начала продолжения как-то ждать уже особо не хочется, высрут мгс 4 в гордых 720р/30фпс
если гений кудзимка не будет там участвовать то нахрена оно нужно
Конечно очень культовый актер...