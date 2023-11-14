Для Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 вышло официальное обновление с исправлением "незначительных проблем"

Вышло новое обновление для Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Речь идет об обновлении 1.300, доступном для всех версий игры. Исправления касаются Metal Gear Solid 1, Metal Gear, Metal Gear 2: Snake's Revenge и Metal Gear Solid 3, которые получили отдельные патчи.

Однако исправления являются весьма минимальными: в официальном примечании к патчу Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 говорится только о том, что были устранены "некоторые незначительные проблемы", а также обновлено онлайновое руководство по игре.

Konami добавляет, что она "будет регулярно информировать о будущих улучшениях и исправлениях по мере уточнения деталей". Очевидно, что Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 нуждается в дальнейших исправлениях различных проблем, и мы ждем следующих обновлений.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 был выпущен с различными техническими проблемами и ограничениями. Как уже сообщалось, Digital Foundry критиковала игру за перенос старых версий на новые устройства без реальных улучшений.

Не смотря на это, пакет содержит выдающиеся игры и разнообразные дополнения, но, очевидно, существует потребность в дополнительных улучшениях, особенно на ПК, где присутствуют сбои и ошибки.