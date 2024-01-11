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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 24.10.2023
Экшен, Стелс, От третьего лица
7 84 оценки

Для PC-версии Metal Gear Solid 3: Snake Eater неожиданно вышел русификатор

AceTheKing
Новости

Недавно сообщалось о том, что известная команда переводчиков Mognet взялась за создание русификатора для игры Metal Gear Solid 3: Snake Eater, однако довольно неожиданно сегодня их опередил энтузиаст Mr.President, который уже выпустил собственную бета-версию русификатора для PC-версии в общий доступ для всех желающих.

Как оказалось, он уже три года один работал над русификатором и теперь решил поделиться первой рабочей бета-версией со всеми желающими. По его словам, эта сборка далека от идеала, к примеру шрифты не везде подогнаны, поэтому русификатор еще будет дорабатываться. На данный момент переведены:

  • полностью все кат-сцены и реплики персонажей;
  • некоторые разговоры по кодеку, в основном сюжетные;
  • названия почти всех предметов;
  • большая часть элементов меню.

Скачать русификатор можно бесплатно с нашего сайта.

Можно поздравить всех фанатов: спустя 20 лет эта легендарная игра от Хидео Кодзимы наконец-то получила перевод на русский язык. Скорее всего данный русификатор при небольших доработках в будущем смогут адаптировать и к предстоящему ремейку игры.

24
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
PersonaR8

Да ладно?! Столько лет ожидания и бдыщ. На старости лет подарок деду.

3
Антон Радикалушкин

Очень ждем полный перевод кодеков:)

1
Pravdarub

Не прошло и полугода) Вот бы ещё перевод пëзд Волкер.

-3
Jarvis666

Скорее бы ремейк Солидного Стейка, а то неохота играть в это восковое старьё, даже с русификатором.

-12
Pravdarub

Дык ремейк будет про голого, а не солидного.

7