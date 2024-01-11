Для PC-версии Metal Gear Solid 3: Snake Eater неожиданно вышел русификатор

Недавно сообщалось о том, что известная команда переводчиков Mognet взялась за создание русификатора для игры Metal Gear Solid 3: Snake Eater, однако довольно неожиданно сегодня их опередил энтузиаст Mr.President, который уже выпустил собственную бета-версию русификатора для PC-версии в общий доступ для всех желающих.
Как оказалось, он уже три года один работал над русификатором и теперь решил поделиться первой рабочей бета-версией со всеми желающими. По его словам, эта сборка далека от идеала, к примеру шрифты не везде подогнаны, поэтому русификатор еще будет дорабатываться. На данный момент переведены:
- полностью все кат-сцены и реплики персонажей;
- некоторые разговоры по кодеку, в основном сюжетные;
- названия почти всех предметов;
- большая часть элементов меню.
Скачать русификатор можно бесплатно с нашего сайта.
Можно поздравить всех фанатов: спустя 20 лет эта легендарная игра от Хидео Кодзимы наконец-то получила перевод на русский язык. Скорее всего данный русификатор при небольших доработках в будущем смогут адаптировать и к предстоящему ремейку игры.
Да ладно?! Столько лет ожидания и бдыщ. На старости лет подарок деду.
Очень ждем полный перевод кодеков:)
Не прошло и полугода) Вот бы ещё перевод пëзд Волкер.
Скорее бы ремейк Солидного Стейка, а то неохота играть в это восковое старьё, даже с русификатором.
Дык ремейк будет про голого, а не солидного.