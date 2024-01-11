Для PC-версии Metal Gear Solid 3: Snake Eater неожиданно вышел русификатор

Недавно сообщалось о том, что известная команда переводчиков Mognet взялась за создание русификатора для игры Metal Gear Solid 3: Snake Eater, однако довольно неожиданно сегодня их опередил энтузиаст Mr.President, который уже выпустил собственную бета-версию русификатора для PC-версии в общий доступ для всех желающих.

Как оказалось, он уже три года один работал над русификатором и теперь решил поделиться первой рабочей бета-версией со всеми желающими. По его словам, эта сборка далека от идеала, к примеру шрифты не везде подогнаны, поэтому русификатор еще будет дорабатываться. На данный момент переведены:

полностью все кат-сцены и реплики персонажей;

некоторые разговоры по кодеку, в основном сюжетные;

названия почти всех предметов;

большая часть элементов меню.

Скачать русификатор можно бесплатно с нашего сайта.

Можно поздравить всех фанатов: спустя 20 лет эта легендарная игра от Хидео Кодзимы наконец-то получила перевод на русский язык. Скорее всего данный русификатор при небольших доработках в будущем смогут адаптировать и к предстоящему ремейку игры.