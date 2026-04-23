FreedomHellVOICE приступила к созданию русской озвучки для Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Команда FreedomHellVOICE, ранее выпустившая русскую озвучку для Metal Gear Solid, теперь занялась созданием озвучки для второй части.

В основе работы над Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty лежит текст, подготовленный группой Exclusive для версии на PlayStation 2. Авторы дали разрешение на его использование и адаптацию для сборника Master Collection.

В настоящий момент проект находится в активной стадии разработки, тестирования и доработки. Уже обработаны субтитры для кат-сцен и переговоров по кодеку. Частично адаптированы описания предметов, названия локаций и материалы из дополнительных разделов. Параллельно ведутся работы над графическими элементами.

Создатели планируют сначала выпустить текстовую версию перевода, полностью адаптированную под Master Collection. После этого они приступят к созданию полноценной русской озвучки. Сроки релиза пока не раскрываются - их обещают объявить позже.