Хидео Кодзима выделил ключевой аспект Metal Gear

13 июля отметила свою 37-ую годовщину легендарная серия компьютерных игр Metal Gear, первая часть которой вышла на платформе MSX2 в 1987 году. Создателем игры является Хидео Кодзима, который в свои 23 года воплотил в жизнь этот проект. Metal Gear часто называют родоначальником жанра стелс-боевиков, так как в ней упор делается на избегание прямых столкновений.

Однако, при поздравлении с годовщиной, сам Кодзима выделил другой ключевой аспект игры - концепцию радиопередатчика. Интерактивный радиопередатчик позволяет игроку отправлять и получать сообщения, раскрывая дополнительные аспекты сюжета и мотивируя игрока. Этот элемент игры был существенным шагом в развитии игровой индустрии и в последствии был взят на вооружение многими другими шутерами.

Сегодня оригинальная Metal Gear доступна в составе Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 на современных игровых платформах. Кроме того, компания Konami готовит ремейк третьей части Metal Gear Solid, что подтверждает актуальность и популярность серии даже спустя десятилетия.