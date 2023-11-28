Konami наконец-то исправила проблемные достижения в Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1

Сборник ремастеров культовых стелс-игр Metal Gear Solid вышел еще в октябре. Спустя месяц после его релиза многие пользователи до сих пор сталкиваются с огромным количеством ошибок во время прохождения, но сегодня их станет немного меньше. Разработчикам из студии Konami наконец-то удалось решить проблему с достижениями, которые нельзя было получить из-за ошибок в игре. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 была обновлена до версии 1.3.1, где, помимо "незначительных исправлений", вернули возможность получить все достижения в играх.

В свежем патче была исправлена проблема, из-за которой иногда трофеи не разблокировались должным образом во время прохождения Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Судя по словам разработчиков, фикс получился не слишком удобным для игроков. Для получения трофеев игрокам придется заново выполнить требования для них, их не получится автоматически получить, загрузив последнее сохранение в играх.

В вышеупомянутых ремастерах также были исправлены некоторые мелкие неполадки и внесены дополнительные коррективы для Nintendo Switch, Xbox Series X|S и PlayStation 4. Обновление для ПК все еще готовится, и оно, помимо прочего, будет включать улучшение производительности. Для тех, кто не желает ждать официальных патчей, энтузиасты уже выпустили исправления, устраняющие множество ошибок.