Konami подтвердила, что Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 также выйдет на PS4 ©

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, первый комплект Konami, созданный с целью вывести легендарную серию Хидео Кодзимы на новые платформы, будет доступен с 24 октября на PS5, Xbox Series X/S, Switch и ПК, но не только. Всего несколько недель назад мы ожидали возможного выпуска версии для PS4, согласно классификации, появившейся на веб-сайте ESRB в США, и теперь Konami подтвердила слухи, объявив, что комплект также появится на флагманской консоли Sony предыдущего поколения.

Konami объявила о выпуске Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 на PS4 во время закрытого мероприятия в Лондоне, и Sony подтвердила это же в новом сообщении, доступном в блоге PS, где сказано: «Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 дебютирует на PS5 24 октября. Версия для PS4 была анонсирована Konami во время мероприятия, но на данный момент информации о ценах и дате выпуска нет». В любом случае, японская студия подтвердила, что версия для PS4 не будет доступна в первый день.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 будет включать в себя все основные игры, выпущенные за первые два десятилетия запуска серии, от Metal Gear до Metal Gear Solid 3: Snake Eater, а также неканоническую игру Metal Gear: Snake's Revenge, два графических романа, несколько цифровых книг и саундтрек. Второй сборник уже находится в разработке, и будет анонсирован позже, предположительно в течение 2024 года. Кроме того, Konami также анонсировала Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, ремейк игры 2004 года, которая также является первой в хронологическом порядке.