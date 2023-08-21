Konami работают над добавлением поддержки мыши и клавиатуры в ПК-версию Metal Gear Solid Master Collection

Новость о том, что первый том грядущей Metal Gear Solid Master Collection не будет поддерживать игровую клавиатуру и мышь, по понятным причинам ослабила надежды на полноценный перенос классики Кодзимы на ПК. Однако, к счастью, отзывы поклонников Metal Gear Solid Master Collection заставили Konami частично пересмотреть свои планы относительно периферийных устройств.
Во время недавнего пресс-мероприятия Konami журналистам PCGamesN удалось поговорить с Селин Комбелл, старшим бренд-менеджером по Metal Gear Solid в Konami, конкретно о версии для ПК. В ходе беседы она рассказала о том, что по просьбам фанатов после предыдущего заявления об отсутствии поддержки клавиатуры в MGS, команда теперь пытается интегрировать управление мышью и клавиатурой во все игры коллекции.
Metal Gear Solid, а также игры для MSX и NES получат поддержку только клавиатуры, поскольку это либо двухмерные игры, либо в них почти не используется режим от первого лица. Metal Gear Solid 2 получит преимущественно клавиатурное управление, но в некоторой степени и поддержку мыши. Metal Gear Solid 3 - единственная игра в сборнике, в которой будет реализована поддержка клавиатуры и мыши.
Это хорошая новость для тех, кто хочет играть с клавиатурой и мышью, так как не нужно тратиться на совместимый контроллер для ПК, чтобы насладиться этими классическими играми. Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 выйдет 24 октября 2023 года.
Тоесть они изначально хотели выпустить на пк без поддержки клавомыши?
Хотели.В Стиме даже написано что игра не поддерживает управление с Клаво Мыши.
Как и любой халтурный порт на пеку. Девил мэй край так и не подружили. Ниндзя гайден. И ещё кучу портов.
Дичь какая то
Новость то хорошая но посмотрим что из этого выйдет ведь адаптировать управление можно как и плохо так и хорошо
Модеры допилят
Это хорошая новость, хотя контроллер и есть, предпочитаю играть на клавиатуре и с мышкой, ещё бы поработали над добавлением русского языка.
Ну слава богу.Я уже думал что опять придется настраивать эмулятор гейпада как в Ninja Gaiden.