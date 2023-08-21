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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 24.10.2023
8.1 20 оценок

Konami работают над добавлением поддержки мыши и клавиатуры в ПК-версию Metal Gear Solid Master Collection

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butcher69
Новости

Новость о том, что первый том грядущей Metal Gear Solid Master Collection не будет поддерживать игровую клавиатуру и мышь, по понятным причинам ослабила надежды на полноценный перенос классики Кодзимы на ПК. Однако, к счастью, отзывы поклонников Metal Gear Solid Master Collection заставили Konami частично пересмотреть свои планы относительно периферийных устройств.

Во время недавнего пресс-мероприятия Konami журналистам PCGamesN удалось поговорить с Селин Комбелл, старшим бренд-менеджером по Metal Gear Solid в Konami, конкретно о версии для ПК. В ходе беседы она рассказала о том, что по просьбам фанатов после предыдущего заявления об отсутствии поддержки клавиатуры в MGS, команда теперь пытается интегрировать управление мышью и клавиатурой во все игры коллекции.

Metal Gear Solid, а также игры для MSX и NES получат поддержку только клавиатуры, поскольку это либо двухмерные игры, либо в них почти не используется режим от первого лица. Metal Gear Solid 2 получит преимущественно клавиатурное управление, но в некоторой степени и поддержку мыши. Metal Gear Solid 3 - единственная игра в сборнике, в которой будет реализована поддержка клавиатуры и мыши.

Это хорошая новость для тех, кто хочет играть с клавиатурой и мышью, так как не нужно тратиться на совместимый контроллер для ПК, чтобы насладиться этими классическими играми. Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 выйдет 24 октября 2023 года.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Freund Benno

Тоесть они изначально хотели выпустить на пк без поддержки клавомыши?

2
XeNTRoN

Хотели.В Стиме даже написано что игра не поддерживает управление с Клаво Мыши.

0
Pravdarub

Как и любой халтурный порт на пеку. Девил мэй край так и не подружили. Ниндзя гайден. И ещё кучу портов.

2
Sneaky Pete

Дичь какая то

0
Ely Maze

Новость то хорошая но посмотрим что из этого выйдет ведь адаптировать управление можно как и плохо так и хорошо

1
-zotik-

Модеры допилят

1
KnDiman

Это хорошая новость, хотя контроллер и есть, предпочитаю играть на клавиатуре и с мышкой, ещё бы поработали над добавлением русского языка.

1
XeNTRoN

Ну слава богу.Я уже думал что опять придется настраивать эмулятор гейпада как в Ninja Gaiden.

0