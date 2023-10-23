Konami решила не упоминать имя Хидео Кодзимы в титрах издания Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

На протяжении многих лет Хидео Кодзима с успехом разрабатывал популярную стелс-франшизу Metal Gear Solid. К сожалению, со временем его отношения с Konami испортились, особенно после разработки Metal Gear Solid V. В итоге из-за внутренних разногласий Konami и Кодзима окончательно разорвали отношения, а сам разработчик основал собственную студию Kojima Productions, в которой создал Death Stranding.

В свое время Konami не позволила Кодзиме получить награду за Metal Gear Solid V, а теперь компания вновь попыталась как-то откреститься от создателя франшизы, на этот раз не упомянув его имя в титрах сборника Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1. Единственное упоминание о разработчике - это цитата, которая гласит: "Благодарность всем сотрудникам и поклонникам серии Metal Gear", как утверждают игроки, у которых уже есть игра. Это подтвердили многие игроки, получившие ранние копии игры и проводящие ее трансляцию на Twitch.

При этом имя Кодзимы по-прежнему фигурирует в самих играх, поскольку они являются просто портами оригинальных игр с незначительными изменениями. Учитывая значимость Кодзимы для серии Metal Gear, создавшего все основные игры франшизы, довольно странно не упомянуть его в титрах нового сборника.

Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 выйдет 24 октября для Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В сборник войдут первые три игры франшизы Metal Gear Solid, а также оригинальные MSX2-версии Metal Gear и Metal Gear 2, игры для NES - Metal Gear и Snake's Revenge.