Konami выпустила графическое обновление для сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Спустя несколько лет после релиза сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 получил крупное обновление, улучшающее визуальную составляющую для двух игр сборника.
В Metal Gear Solid стала доступна опция выбора режимов графики High Resolution и Max Resolution. Они значительно повышают четкость изображения, однако полностью убирают оригинальную пиксельную стилизацию, к которой привыкли фанаты. Для тех, кто хочет сохранить аутентичный вид, предусмотрена возможность играть с классической графикой.
Режимы высокого разрешения предъявляют повышенные требования к системе. Для их активации необходимо наличие 16 ГБ оперативной памяти, процессора уровня Intel Core i5-12400 и видеокарты не слабее GTX 1060. На платформе Steam Deck использовать улучшенную графику нельзя.
В Metal Gear Solid 3: Snake Eater добавлены текстуры высокого разрешения, которые распространяются в Steam как отдельное бесплатное дополнение. Установка требует не менее 70 ГБ свободного пространства на твердотельном накопителе. Смена разрешения производится в настройках игры, где также появились дополнительные опции для ручной корректировки графических параметров.
70 гб, серьёзно?
необходимо наличие 16 ГБ оперативной памяти NVIDIA GeForce RTX 2070 ахахха для игры 30 летней давности Карл это Рофл просто
а нельзя ли ремастер 1 для геймкуба поставить?
Возможно в след сборнике будет ч оставшимися частями
а вот на мгс 2 забили(
Я ещё не говорю про мгс Delta: Snake Eater, ваще не пашет, мгс the phantom 5 всё же лучшая.
мгс2 до этого патчили
на старте видать не судьба было, думали так схавают
Можно теперь пройти трилогию,а там как раз 4 часть в августе наконец то на ПК выйдет.
класс