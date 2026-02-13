Konami выпустила графическое обновление для сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Спустя несколько лет после релиза сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 получил крупное обновление, улучшающее визуальную составляющую для двух игр сборника.

В Metal Gear Solid стала доступна опция выбора режимов графики High Resolution и Max Resolution. Они значительно повышают четкость изображения, однако полностью убирают оригинальную пиксельную стилизацию, к которой привыкли фанаты. Для тех, кто хочет сохранить аутентичный вид, предусмотрена возможность играть с классической графикой.

Режимы высокого разрешения предъявляют повышенные требования к системе. Для их активации необходимо наличие 16 ГБ оперативной памяти, процессора уровня Intel Core i5-12400 и видеокарты не слабее GTX 1060. На платформе Steam Deck использовать улучшенную графику нельзя.

В Metal Gear Solid 3: Snake Eater добавлены текстуры высокого разрешения, которые распространяются в Steam как отдельное бесплатное дополнение. Установка требует не менее 70 ГБ свободного пространства на твердотельном накопителе. Смена разрешения производится в настройках игры, где также появились дополнительные опции для ручной корректировки графических параметров.