Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 24.10.2023
Экшен, Стелс, От третьего лица
7.8 186 оценок

Konami выпустила графическое обновление для сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

AceTheKing AceTheKing

Спустя несколько лет после релиза сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 получил крупное обновление, улучшающее визуальную составляющую для двух игр сборника.

В Metal Gear Solid стала доступна опция выбора режимов графики High Resolution и Max Resolution. Они значительно повышают четкость изображения, однако полностью убирают оригинальную пиксельную стилизацию, к которой привыкли фанаты. Для тех, кто хочет сохранить аутентичный вид, предусмотрена возможность играть с классической графикой.

Режимы высокого разрешения предъявляют повышенные требования к системе. Для их активации необходимо наличие 16 ГБ оперативной памяти, процессора уровня Intel Core i5-12400 и видеокарты не слабее GTX 1060. На платформе Steam Deck использовать улучшенную графику нельзя.

В Metal Gear Solid 3: Snake Eater добавлены текстуры высокого разрешения, которые распространяются в Steam как отдельное бесплатное дополнение. Установка требует не менее 70 ГБ свободного пространства на твердотельном накопителе. Смена разрешения производится в настройках игры, где также появились дополнительные опции для ручной корректировки графических параметров.

24
10
Комментарии:  10
Dark1994

70 гб, серьёзно?

6
Punisher1

необходимо наличие 16 ГБ оперативной памяти NVIDIA GeForce RTX 2070 ахахха для игры 30 летней давности Карл это Рофл просто

6
LankyWeaver

а нельзя ли ремастер 1 для геймкуба поставить?

3
Антон Радикалушкин

Возможно в след сборнике будет ч оставшимися частями

Hall_1920

а вот на мгс 2 забили(

1
Беккер5443

Я ещё не говорю про мгс Delta: Snake Eater, ваще не пашет, мгс the phantom 5 всё же лучшая.

2
omne1x

мгс2 до этого патчили

ДЕНИСКА_омск

на старте видать не судьба было, думали так схавают

1
XeNTRoN

Можно теперь пройти трилогию,а там как раз 4 часть в августе наконец то на ПК выйдет.

ConciseYu

класс