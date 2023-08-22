Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 будет работать в 1080p/60fps на ПК и консолях PlayStation и Xbox ©

Konami опубликовала новое разъяснение по поводу разрешения и частоты кадров Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1.

В заявлении Konami сообщила, что Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 имеет «цель» 1080p/60fps на всех платформах, кроме Nintendo Switch. Это означает, что коллекция нацелена на 1080p/60fps на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. В частности, на Switch коллекция работает на скорости 720p/30fps в портативном режиме и нацелена на 1080p/30fps в док-станции.

Разъяснение появилось после путаницы, возникшей в результате практического предварительного просмотра коллекции на Nintendo Switch. Заявленная Konami приверженность аутентичности, по-видимому, включала выпуск коллекции в формате 720p на всех платформах, но теперь Konami отрицает, что это так. Хотя коллекция включает в себя множество бонусного контента, в остальном это довольно простой порт оригинальной коллекции Metal Gear Solid HD 2012 года.