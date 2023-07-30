Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 также выйдет для PS4 согласно рейтингу ESRB ©

Позже в этом году многострадальные поклонники Metal Gear скоро смогут вернуться к ряду классических игр серии благодаря грядущему выпуску Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Интересно, что на самом деле кажется, что он может появиться на большем количестве платформ, чем то, что Konami специально подтвердила до сих пор.

Официально коллекция должна быть выпущена для консолей текущего поколения, ПК и Switch, хотя, похоже, необъявленная версия для PS4 также может быть в разработке. Это соответствует рейтингу игры ESRB, в котором также упоминается версия для PS4. Любопытно, что в рейтинге уже несколько недель упоминается версия для PS4, поэтому неизвестно, является ли это ошибкой или чем-то, что Konami официально подтвердит перед запуском.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет 24 октября для PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК. Утечки утверждали, что Vol. Vol. 2 также находится в разработке, на что Konami, по-видимому, намекнула.