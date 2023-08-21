Много геймплея обновленной классики стелс-экшенов Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ©

Осенью этого года состоится возвращение культовой серии стелс-экшенов Metal Gear Solid. Компания выпустит на ПК и консолях ремастеры первых трех частей в виде сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Обновленную коллекцию игр уже успели опробовать журналисты, которые поделились продолжительным геймплеем из каждого проекта.

18 минут геймплея обновленной Metal Gear Solid:

К сборнику ремастеров Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 успели прикоснуться журналисты с портала IGN. По их словам, Konami предоставила им практически финальную версию обновленных игр на Nintendo Switch, которую они могли изучать около двух часов. Представителям СМИ удалось обнаружить несколько геймплейных улучшений и хорошую оптимизацию управления под новые консоли. Авторы сборника подтвердили в интервью для IGN, что работают над добавлением полноценной поддержки клавиатуры и мыши, а также других контроллеров.

Главным недостатком Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 на Nintendo Switch журналисты называют производительность. Счетчик кадров на портативной консоли довольно часто опускается ниже 30 FPS, однако разработчики обещают исправить билд к релизу. Кроме этого, подобных проблем не должно быть на ПК, PS5 и Xbox Series.

4 минуты игрового процесса ремастера Metal Gear Solid 2:

Более 17 минут геймплея улучшенной Metal Gear Solid 3:

Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 поступит в продажу 24 октября 2023 года. Ремастеры классических частей Metal Gear Solid будут доступны для игры на ПК, Xbox Series S|X и Nintendo Switch.