Много геймплея обновленной классики стелс-экшенов Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Осенью этого года состоится возвращение культовой серии стелс-экшенов Metal Gear Solid. Компания выпустит на ПК и консолях ремастеры первых трех частей в виде сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Обновленную коллекцию игр уже успели опробовать журналисты, которые поделились продолжительным геймплеем из каждого проекта.
18 минут геймплея обновленной Metal Gear Solid:
К сборнику ремастеров Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 успели прикоснуться журналисты с портала IGN. По их словам, Konami предоставила им практически финальную версию обновленных игр на Nintendo Switch, которую они могли изучать около двух часов. Представителям СМИ удалось обнаружить несколько геймплейных улучшений и хорошую оптимизацию управления под новые консоли. Авторы сборника подтвердили в интервью для IGN, что работают над добавлением полноценной поддержки клавиатуры и мыши, а также других контроллеров.
Главным недостатком Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 на Nintendo Switch журналисты называют производительность. Счетчик кадров на портативной консоли довольно часто опускается ниже 30 FPS, однако разработчики обещают исправить билд к релизу. Кроме этого, подобных проблем не должно быть на ПК, PS5 и Xbox Series.
4 минуты игрового процесса ремастера Metal Gear Solid 2:
Более 17 минут геймплея улучшенной Metal Gear Solid 3:
Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 поступит в продажу 24 октября 2023 года. Ремастеры классических частей Metal Gear Solid будут доступны для игры на ПК, Xbox Series S|X и Nintendo Switch.
У меня только один вопрос, какое отношение термин обновлённые имеет к обычным портам старых игр?
Как можно это старье выпускать в наше время? Делайте ремейки - вы жадные разрабы и правообладатели. Вас ждет та же участь что и GTA Trilogy. Никто в ваше старье играть сейчас не будет, и никакой ремастер не поможет, ремастеры делают только для фанатов, а ваши фанаты уже давно повзрослели и кроме работы, жены и троих детей им вообще по боку на ваш трепет по отношению к их кошельку. Делайте Ремейки, привлекайте новую аудиторию!
Ничего ты не понимаешь в продажах. Сначала делается переиздание, как правило добавляют поддержку современных разрешений экрана, убирают некоторые баги. Потом выпускают ремастер, что то перерисовывая, что то прогоняя через нейросеть чтобы повысить качество текстур. И уже потом делают ремейк, выпуская игру на более современном движке. Надо же как то делать бабки на ностальгии
В разработку римейков нужно деньги вкладывать. А тут можно продать уже готовые игры по новому. Назвав это всё каким-нибудь пафосным эдишеном. Что собственно они и сделали. А хомяки всё равно найдутся и купят. В любом случае затрат у конами на этот продукт никаких.
Никто не пишет "римейк", никогда и нигде, только - ремейк.
На зоге пишут.
Опять старые игры с сис требованиями, как к новым.
так там же даже разрешение экрана не подняли, 400 на 300 разрешение как пс 1 осталось в первой части, а я то думал подтянут хоть чуть
Ну хотя бы можно будет поиграть в классические мгс на актуальных консолях плюс в портативе.
По-хорошему, не помешал бы просто ремастер всех частей на актуальные консоли с нормальным разрешением и фреймрейтом и просто похоронить франшизу, учитывая опыт последнего суарвайва.
Еще неизвесто как набедокурят с ремейком тройки