Новые сравнения Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 с Metal Gear Solid HD Collection

Дебют Metal Gear Solid: Master Collection vol.1 все ближе и ближе, поэтому давайте посмотрим на первые кадры, демонстрирующие отличия от MGS HD Collection, в который поклонники серии могли поиграть почти 12 лет назад на Xbox 360 или PS3 (а позже и на PSV).
Konami все активнее готовится к выпуску сборника, содержащего постановки из серии Metal Gear. Со вчерашнего дня мы можем ознакомиться с первыми впечатлениями отдельных редакторов, благодаря которым мы знаем, каких параметров геймплея стоит ожидать - на Nintendo Switch игра будет доступна в разрешении 720p и 30 кадрах в секунду, в то время как версия для PS5 и XSX|S принесет впечатления в 720 p и 60 кадрах.
В последних сравнениях Metal Gear Solid: Master Collection vol.1 сравнивается с Metal Gear Solid HD Collection. Как отмечает Nintendolife, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater основаны именно на версиях из цитируемого набора, и Konami специально не скрывает, что при работе над портом использовала более ранние издания. Несмотря на то, что разработчики добавили целый ряд дополнительных материалов, таких как цифровые графические романы, сценарии, книги, посвященные сюжету и персонажам, стратегические руководства для каждой игры и цифровой саундтрек, из представленных ниже кадров мы быстро увидим, что визуальные изменения минимальны и, конечно, не дают возможности получить полностью современный опыт. Во всяком случае, это было одной из основных претензий журналистов, которым удалось ознакомиться с комплектом заранее.
1 часть можно было бы повысить разрешение. А так смысла нет, т.к. на эмуляторе ps1 можно повысить разрешение аж до 4к и не будут зубчатые края. Порт реально гoвнo.
Го*нопорт коллекшин,какие же всё таки Konami жлобьё,хоть бы что то сделали,сейчас с помощью нейросети можно прилично текстуры подтянуть,они и этого не сделали просто огромный болт положили,про всё остальное я даже не говорю,мне такое даже качать влом не то что покупать.Единственный ремейк для куба и то всратый состряпали.
Зачем тратить время, если и так купят?
По-сути это порт сборника с прошлого поколения консолей как было со сборником Devil May Cry 1-3.
Ну и позорище