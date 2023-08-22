Новые сравнения Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 с Metal Gear Solid HD Collection ©

Дебют Metal Gear Solid: Master Collection vol.1 все ближе и ближе, поэтому давайте посмотрим на первые кадры, демонстрирующие отличия от MGS HD Collection, в который поклонники серии могли поиграть почти 12 лет назад на Xbox 360 или PS3 (а позже и на PSV).

Konami все активнее готовится к выпуску сборника, содержащего постановки из серии Metal Gear. Со вчерашнего дня мы можем ознакомиться с первыми впечатлениями отдельных редакторов, благодаря которым мы знаем, каких параметров геймплея стоит ожидать - на Nintendo Switch игра будет доступна в разрешении 720p и 30 кадрах в секунду, в то время как версия для PS5 и XSX|S принесет впечатления в 720 p и 60 кадрах.

В последних сравнениях Metal Gear Solid: Master Collection vol.1 сравнивается с Metal Gear Solid HD Collection. Как отмечает Nintendolife, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater основаны именно на версиях из цитируемого набора, и Konami специально не скрывает, что при работе над портом использовала более ранние издания. Несмотря на то, что разработчики добавили целый ряд дополнительных материалов, таких как цифровые графические романы, сценарии, книги, посвященные сюжету и персонажам, стратегические руководства для каждой игры и цифровой саундтрек, из представленных ниже кадров мы быстро увидим, что визуальные изменения минимальны и, конечно, не дают возможности получить полностью современный опыт. Во всяком случае, это было одной из основных претензий журналистов, которым удалось ознакомиться с комплектом заранее.