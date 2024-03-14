Новый патч для Metal Gear Solid: Master Collection должен был исправить самую раздражающую проблему, но ничего не вышло

Konami в прошлом году выпустила сборник ремастеров культовой серии Metal Gear Solid, который должен был адаптировать старые игры под современные платформы и управление. Увы, на релизе игроки получили множество технических проблем с мутными текстурами, аудиобагами и ужасным аналоговым управлением в первой Metal Gear Solid. Недавний патч для сборника, как раз должен был исправить эту проблему, но у разработчиков явно что-то пошло не так.

В примечаниях к патчу 1.5.0 для Metal Gear Solid: Master Collection разработчики сообщили, что исправили множество ошибок во всех играх. Самой важной частью обновления стал фикс проблемы, из-за которой аналоговый ввод не работал так, как было задумано в первом Metal Gear Solid. Многие игроки ошибочно полагали, что в игре наконец-то исправили странное управление восьмипозиционным управлением.

Отсутствие поддержки 360 градусов в управлении главного героя было основной жалобой пользователей с момента выхода ремастера. И как показывают тесты последнего патча, проблема до сих пор актуальна. Аналоговое движение в игре по-прежнему ограничено восемью направлениями. К счастью для игроков, другие исправления в обновлении 1.5.0 работают. Возможно, позже Konami все же сможет улучшить управление в Metal Gear Solid, особенно после волны критики этого патча.