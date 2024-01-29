Новый патч для Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 улучшает совместимость со Steam Deck

Компания Konami выпустила новое обновление для Metal Gear Solid Master Collection, которое теперь полностью совместимо со Steam Deck и устраняет проблемы, препятствовавшие полноценной работе сборника на портативном устройстве Valve.

Версия 1.4.1 Metal Gear Solid Master Collection исправляет эту проблему, и теперь все игры коллекции будут корректно работать на Steam Deck, начиная с сегодняшнего дня, 29 января 2024 года.

"Самые значительные изменения заключаются в том, что Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 и бонусный контент теперь совместимы со Steam Deck", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном социальном аккаунте игры.

Таким образом, это завершает картину, учитывая, что другие игры в коллекции и их основные компоненты уже были совместимы со Steam Deck. Это означает, что теперь на Steam Deck можно играть во все игры Metal Gear Solid Master Collection, а именно: