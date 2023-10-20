Обнародован список трофеев ремастера Metal Gear Solid

В сети обнаружился список трофеев ремастера Metal Gear Solid из сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Metal Gear Solid Remaster включает в себя 19 трофеев (1 платиновый, 9 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых). Вы можете найти полный список трофеев Metal Gear Solid Remaster (MGS1) по ссылке. В Metal Gear Solid 2 и 3 есть отдельные списки трофеев, каждая игра имеет свой собственный список. Это список для первой игры.

Первое, что бросается в глаза, это то, что большинство трофеев связаны с сюжетом от боссов, они получаются автоматически из сюжета. Что здесь может быть сложным, так это звание Биг Босса и выполнение всех VR-миссий. Платиновый уровень сложности будет зависеть от этих двух требований, остальное выглядит достаточно простым.