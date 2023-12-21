Обновление 1.4.0 для Metal Gear Solid: Master Collection добавляет новые функции настройки экрана и многое другое

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 получила обновление 1.4.0, доступное сегодня на ПК и в январе 2024 года на консолях, в котором основное внимание уделяется некоторым исправлениям и улучшениям, включая новые параметры отображения.

В примечаниях к патчу подробно описаны изменения, внесенные этим обновлением, которые изменяют некоторые параметры, связанные с графикой. В настоящее время функции относятся к версии для ПК, но они также должны соответствовать версиям для консолей, как только они получат ее в начале января, точная дата еще не объявлена.

В частности, представлены различные настройки экрана, изображения и эффектов. Среди опций введена возможность активации или деактивации «сглаживания», что позволяет иметь более четкое или менее четкое изображение.

Настройки экрана позволяют выбрать между «Стандартным», «Pixel Perfect» или «16:9», что меняет соотношение изображения на экране. Версия Steam также получает опцию «Полноэкранный режим», которая ранее отсутствовала, в дополнение к трем вышеупомянутым опциям.

Используя стандартные настройки или Pixel Perfect, можно применить параметры обоев, области отображения и экранного фильтра. Настройка «Стандарт» отображает промежуточное изображение между исходной и увеличенной версией изображения, а «Pixel Perfect» сохраняет исходное соотношение сторон.

При применении формата 16:9 изображение расширяется, но явно растягивается, однако заполняет весь экран. Наконец, Фильтр экрана применяет к изображению своего рода линии развертки, чтобы имитировать эффект ЭЛТ-экрана.

В дополнение ко всему этому были добавлены аудиоопции и функция управления чувствительностью и откликом контроллера. Всю информацию о патче, а также некоторые поясняющие изображения эффектов новых опций вы можете найти на официальном сайте игры.