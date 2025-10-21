Обновление для Metal Gear Solid: Master Collection устраняет уязвимость системы безопасности Unity и ряд мелких проблем

Konami выпустила версию 2.0.2 для Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, которая вышла 21 октября 2025 года. Этот последний патч в первую очередь направлен на устранение уязвимости системы безопасности, недавно обнаруженной в играх, созданных на Unity, о чем Unity Technologies сообщила 3 ​​октября 2025 года. Обновление обеспечивает целостность программного обеспечения сборника и общую безопасность игрока, внедряя исправления, соответствующие официальным рекомендациям Unity.

Помимо исправления, связанного с безопасностью, обновление также устраняет несколько мелких технических проблем, повышая стабильность и производительность сборника.

Полное описание патча

Исправлена ​​уязвимость безопасности, обнаруженная в играх, созданных на Unity, о чём Unity Technologies сообщила 3 ​​октября 2025 г.

Исправлены незначительные проблемы со стабильностью и производительностью на поддерживаемых платформах.

Коллекция Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 вышла 24 октября 2023 года и доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК (Steam).