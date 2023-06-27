Появилось первое сравнение Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 с Metal Gear Solid HD Collection ©

Konami готовит полноценный ремейк Metal Gear Solid 3, который предложит большие изменения в графике, но Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - это, по сути, набор прямых портов.

Konami долгое время воздерживалась от демонстрации геймплея из комплекта, но последний трейлер был сделан из некоторых известных фрагментов игрового процесса.

Благодаря этому появилось первое сравнение, которое подтверждает одно - Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 представляет собой набор приключений, которые не получат никаких серьезных изменений, а геймеры заплатят за набор значительно больше по сравнению с выпущенным в 2012 году Metal Gear Solid HD Collection. Однако Konami сняла этот набор с продажи и теперь хочет предложить "то же самое, но дороже".

Konami, однако, понимает, что многие геймеры все равно решат приобрести эту коллекцию - в конце концов, игры нельзя купить в обычном режиме на PS5, XSX|S, PC или Switch, так что даже если мы не можем рассчитывать на большие изменения, японцы вряд ли будут жаловаться на отсутствие интереса.