Самая первая Metal Gear Solid в сборнике ремастеров не сможет похвастаться 60 FPS

Konami поделилась новой информацией о производительности сборника обновленных частей Metal Gear Solid. Разработчики не смогли сдержать своего обещания и обеспечить стабильные 60 кадров в секунду на всех платформах, поэтому игрокам придется довольствоваться 30 FPS даже на мощном ПК. Благо, неприятное ограничение коснулось только одной игры.
Как сообщается, блокировка на 30 FPS будет присутствовать в первой части ремастера Metal Gear Solid, который войдет в состав сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Обновленное издание игры будет работать в разрешении 1080p на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. На портативной консоли Nintendo Switch разрешение будет снижено до 720p. Предположительно, на ПК можно будет достичь 60 кадров в секунду только с помощью сторонних модификаций от энтузиастов.
При этом 60 FPS заявлены для Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3 для всех платформ кроме Switch, где будет только 30 кадров в секунду в портативном режиме и в игре через док-станцию.
С чем связано отсутствие 60 FPS в ремастере первой Metal Gear Solid разработчики сообщать не стали. Вероятно, разработчикам пришлось искусственно ограничить производительность в игре, чтобы не сломать оригинальный геймплей проекта.
Релиз сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 состоится уже 24 октября на ПК и консолях.
Позорище!
не сказал бы что это прям позорище. возможно там в те года дофига понапривязывали к фпсу и его увеличение сейчас тупо поломало бы игру и потребовало бы неадекватных вложений на исправление всего этого
Они могли бы выпустить из gamecube игру, чем из пс1. Даже 4к не добавили, а через эмулятор работает без проблем в 4к. Да и можно движок подкрутить, как сделали Nightdive Studios со своим Kex Engine. Порт халтурный.
Обычный DuckStation выдает в этой игре 60 фпс, я с помощью этого эмулятора проходил игру и не увидел никаких проблем с производительностью
Ну по факту это позорище) Ладно 4-я часть пусть будет реместр, но не уж то нельзя было для первых 3-ёх частей ремейк сделать(Хотя бы на уровне графики 4-ки)? А ну да, это же слишком трудно, придётся ведь всю игру по новой собирать) А да, там поддержку клавиатуры и мыши прекрутили? Или так и весит что играть можно только с геймпада?)
значит действительно позорище. я всего лишь предположил про технические аспекты и целесообразность их преодоления
Ну, с одной стороны я понимаю почему, так как игра заскриптована на 30 кадров вся, но с другой стороны, вы не могли немного подкрутить движок что ли? Тем более что этот сборник стоит 3К
Могли, как сделали Nightdive Studios со своим Kex Engine.
Ясно-понятно. Вместо прямого порта - кривой эмуль. Впрочем, конами в своём репертуаре.
Стоит ещё упомнять что вроде как не поддерживается клавиатура и мышка, играть можно только с геймпада)
PS: То есть по факту они вообще нечего не делали,максимум через нейронку прогнали текстурки и может где-то немного код переписали/дописали и на этом всё)
Так сказать ленивый реместр
Гов*о издания и гов*о порты это визитная карточка Konami так что ни чего удивительного,другое дело что если бы они хоть немного уважали своих покупателей (я даже не представляю кто им платит за этот некондиционный продукт,такое даже с торрента качать не будешь не то что за это отдать хоть копейку) с сегодняшними технологиями сделать хотя бы нормальный ремастер довольно просто,но они даже не это не способны,про ремейки я даже не говорю.
Можно было подкрутить движок Kex Engine, от студии Nightdive Studios. Как они сделали с туроком из 97 года, работала где-то 30фпс. А ремастер турок 60 фпс.
А от конами халтурный порт, позорный!
Лентяи и бездари, такой хлам я покупать отказываюсь
Его никто и не будет нам продавать
А то никто не знает как покупать сейчас. Только за бездарную копипасту из гога я платить не собираюсь.
Знать то знают, но не стоит искать лазейки если продавать изначально никто не собирался
Не понятно причём тут вообще регионы где игра продаётся а где нет когда речь просто о качестве продукта (как вообще можно оправдывать такую откровенную халтуру,тебе просто плюют в лицо а ты им за это деньги платишь),я уж не говорю про то что купить гифт или активацию при желании можно без проблем.
- Халтура! Я не буду у вас это покупать!
- Но мы и не собираемся вам это продавать
- Но вы должны знать как я отношусь к такой работе, и вообще я мог бы унизится и гифт/ключ купить(
Ваши эти угрозы "Не купить" выглядят смешно когда на вас никто не рассчитывает и не собирается ничего продавать. Купить-то можно на сторонних ресурсах, но разработчику/издателю от этого ни жарко ни холодно ибо как правило они уже свой кэш получили через третьи руки, а куда и кому их продукция пойдет дальше их уже это не заботит
Хочешь наказать разработчика за халтуру - качай бесплатно или не играй вовсе
Можно, но зачем? Издатель ясно дал понять, что ты русский и твои русские рубли ему не нужны и тут уже не суть важно какого качества продукт. Зачем нести деньги тем, кто отказались от них? Вон терпилы купившие МК1 пошли истерить на метакритик и занижать оценки потому что им прямой доступ к онлайну закрыли. Алло! Вам уже всеми доступными методами объяснили, что вы для них люди третьего сорта и не достойны играть в их царские игры, что еще нужно сделать чтобы до вас дошло то, что ушедшим не стоит заносить денег прикидываясь казахом/турком/аргентинцем?! Наверное вы поймете это только тогда, когда купленные игры вовсе перестанут запускаться и обходных путей для исправления этой ситуации просто не будет
Здесь единственно правильный ответ как и в случае с халтурными ремастерами - качай бесплатно или не играй вовсе
Ремастеры и так нахер не кому не нужны, а тут они с таким говном.
Ремастеры дело хорошее и многие их ждут, но никто не любит халтуру за фулпрайс как это или недавний порт RDR
А в статье скрин из Twin Snakes
Не играл, но осуждаю