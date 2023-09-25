Самая первая Metal Gear Solid в сборнике ремастеров не сможет похвастаться 60 FPS ©

Konami поделилась новой информацией о производительности сборника обновленных частей Metal Gear Solid. Разработчики не смогли сдержать своего обещания и обеспечить стабильные 60 кадров в секунду на всех платформах, поэтому игрокам придется довольствоваться 30 FPS даже на мощном ПК. Благо, неприятное ограничение коснулось только одной игры.

Как сообщается, блокировка на 30 FPS будет присутствовать в первой части ремастера Metal Gear Solid, который войдет в состав сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Обновленное издание игры будет работать в разрешении 1080p на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. На портативной консоли Nintendo Switch разрешение будет снижено до 720p. Предположительно, на ПК можно будет достичь 60 кадров в секунду только с помощью сторонних модификаций от энтузиастов.

При этом 60 FPS заявлены для Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3 для всех платформ кроме Switch, где будет только 30 кадров в секунду в портативном режиме и в игре через док-станцию.

С чем связано отсутствие 60 FPS в ремастере первой Metal Gear Solid разработчики сообщать не стали. Вероятно, разработчикам пришлось искусственно ограничить производительность в игре, чтобы не сломать оригинальный геймплей проекта.

Релиз сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 состоится уже 24 октября на ПК и консолях.