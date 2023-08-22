Сборник Metal Gear Solid: Master Collection имеет забавное предупреждение о "устаревших материалах"

В этом году состоится выход обновленной версии классических игр серии Metal Gear Solid под видом сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Ремастеры уже попали на разбор западными журналистами, которые успели поделиться геймплеем всех трех частей, а также обнаружить забавный дисклеймер. Каждая из обновленных частей Metal Gear Solid любезно предупреждает игроков о "устаревшем контенте".
Как заявили редакторы портала GamesRadar, перед запуском сборника Metal Gear Solid: Master Collection появляется сообщение от разработчиков. Авторы ремастеров предупреждают современных геймеров о том, что геймплей игры остался верен оригинальному проекту. Это означает, что некоторые моменты в Metal Gear Solid могут считаться устаревшими в наши дни.
Эта игра содержит элементы и темы, которые могут считаться устаревшими. Однако эти элементы были включены без изменений, чтобы сохранить исторический контекст, в котором создавалась игра, и оригинальное видение создателя. Игрокам рекомендуется проявлять осторожность.
— говорится в предупреждении.
Примечательно, что в этом дисклеймере авторы ремастеров избегают упоминания имени Хидео Кодзимы, создателя серии Metal Gear Solid. Они ссылаются просто на "создателя" и "его видение".
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет 24 октября для Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS5, PS4 и ПК через Steam. В сборник ремастеров входят три игры серии Metal Gear Solid, а также оригинальные версии Metal Gear и Metal Gear 2 для MSX2 и игры Metal Gear и Snake's Revenge для NES.
А когда видишь цену в Steam в паре с подобным предупреждением - уже ничего забавного нет, мягко говоря.
Просто положили огромный болт и вообще не стали ни чего делать,ведь и так схавают,я даже не представляю кто за такую халтуру может отдавать деньги,когда тебе просто плюют в лицо.
Надеюсь, у этих ублюдков продажи будут очень низкие.
Новая версия Metal Gear Solid: Master Collection с дружелюбным напоминанием о 'устаревшем контенте' - это как встреча с давним другом, который говорит: 'Эй, я знаю, что я немного старомоден, но давай веселиться вместе!' 😄🕹️ Иногда классика - это как вино, она только становится лучше со временем. Но осторожность крайне важна, чтобы не съесть запечатленные в истории видения создателя, как аквариумную рыбку! 🐟🙈 В любом случае, готовьтесь к возвращению в мир настоящего геймплея, книжек кодекса и немного таинственности - все же это Metal Gear Solid! 🤫🎉