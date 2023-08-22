Сборник Metal Gear Solid: Master Collection имеет забавное предупреждение о "устаревших материалах" ©

В этом году состоится выход обновленной версии классических игр серии Metal Gear Solid под видом сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Ремастеры уже попали на разбор западными журналистами, которые успели поделиться геймплеем всех трех частей, а также обнаружить забавный дисклеймер. Каждая из обновленных частей Metal Gear Solid любезно предупреждает игроков о "устаревшем контенте".

Как заявили редакторы портала GamesRadar, перед запуском сборника Metal Gear Solid: Master Collection появляется сообщение от разработчиков. Авторы ремастеров предупреждают современных геймеров о том, что геймплей игры остался верен оригинальному проекту. Это означает, что некоторые моменты в Metal Gear Solid могут считаться устаревшими в наши дни.

Эта игра содержит элементы и темы, которые могут считаться устаревшими. Однако эти элементы были включены без изменений, чтобы сохранить исторический контекст, в котором создавалась игра, и оригинальное видение создателя. Игрокам рекомендуется проявлять осторожность.

— говорится в предупреждении.

Примечательно, что в этом дисклеймере авторы ремастеров избегают упоминания имени Хидео Кодзимы, создателя серии Metal Gear Solid. Они ссылаются просто на "создателя" и "его видение".

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет 24 октября для Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS5, PS4 и ПК через Steam. В сборник ремастеров входят три игры серии Metal Gear Solid, а также оригинальные версии Metal Gear и Metal Gear 2 для MSX2 и игры Metal Gear и Snake's Revenge для NES.