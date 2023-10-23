Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 получил сдержанные оценки от критиков

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 получил в основном положительные отзывы в международной прессе, которая, судя по всему, оценила ценность "ленивой" коллекции от Konami.

Игра получила высокие оценки в прессе, средняя оценка на OpenCritic составила 77 баллов из 100 на основе 13 рецензий. Но со временем их станет больше и, вполне вероятно, оценка станет ниже.

В многих рецензиях отмечают ценность оригинальных работ и наполнение сборника, но в то же время указали на слабую работу Konami по конвертации.