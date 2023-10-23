Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 получил сдержанные оценки от критиков

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 получил в основном положительные отзывы в международной прессе, которая, судя по всему, оценила ценность "ленивой" коллекции от Konami.
Игра получила высокие оценки в прессе, средняя оценка на OpenCritic составила 77 баллов из 100 на основе 13 рецензий. Но со временем их станет больше и, вполне вероятно, оценка станет ниже.
В многих рецензиях отмечают ценность оригинальных работ и наполнение сборника, но в то же время указали на слабую работу Konami по конвертации.
О каких оценках можно говорить этой халтуре где konami вообще ни хрена не сделав решили тупо слупить бабла,бесплатно не надо,гроша бы ломаного не дал.
Ссылка ведет на Marvel's Spider-Man 2)
Другого и не ожидалось. Эта конами - одна из самых опустившихся и халтурных контор на данный момент.
для 1-й части могли бы сглаживание добавить, а то черезчур лесенково
Ну это что просто порт или ремастер?
Просто порт не знаю как с 1 частью но 2я и 3я взята из ремастера HD Collection файлы скорее всего переделывать не будут так что русификатор на 2-3 можно не ждать конами очень хорошо закапывает текст
Жаль. А то пропустил на пс3 игру, думал хоть тут поиграю. Ну чтож фак канами как говорится
А какие тут могут быть критерии оценки? Это же просто тупо порт на современные устройства без изменений, о чём изначально было известно. Или они пытаются оценивать сами игры, которые вышли сто лет назад и являются культовыми?