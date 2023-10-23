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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 24.10.2023
7.2 41 оценка

Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 получил сдержанные оценки от критиков

butcher69
Новости

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 получил в основном положительные отзывы в международной прессе, которая, судя по всему, оценила ценность "ленивой" коллекции от Konami.

Игра получила высокие оценки в прессе, средняя оценка на OpenCritic составила 77 баллов из 100 на основе 13 рецензий. Но со временем их станет больше и, вполне вероятно, оценка станет ниже.

В многих рецензиях отмечают ценность оригинальных работ и наполнение сборника, но в то же время указали на слабую работу Konami по конвертации.

-6
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
saa0891

О каких оценках можно говорить этой халтуре где konami вообще ни хрена не сделав решили тупо слупить бабла,бесплатно не надо,гроша бы ломаного не дал.

2
onceagain

Ссылка ведет на Marvel's Spider-Man 2)

2
Protocol10

Другого и не ожидалось. Эта конами - одна из самых опустившихся и халтурных контор на данный момент.

1
sergeu78

для 1-й части могли бы сглаживание добавить, а то черезчур лесенково

1
-zotik-

Ну это что просто порт или ремастер?

0
Ely Maze

Просто порт не знаю как с 1 частью но 2я и 3я взята из ремастера HD Collection файлы скорее всего переделывать не будут так что русификатор на 2-3 можно не ждать конами очень хорошо закапывает текст

1
-zotik- Ely Maze

Жаль. А то пропустил на пс3 игру, думал хоть тут поиграю. Ну чтож фак канами как говорится

0
The Dark Side

А какие тут могут быть критерии оценки? Это же просто тупо порт на современные устройства без изменений, о чём изначально было известно. Или они пытаются оценивать сами игры, которые вышли сто лет назад и являются культовыми?

0