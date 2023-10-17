Стартовала предзагрузка Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, стал известен размер скачиваемых файлов

Релиз Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 состоится через восемь дней, но Konami уже сегодня разрешила игрокам загрузить сборники, чтобы желающие могли подготовиться к большому запуску. Дебют релиза состоится 24 октября.
Предварительная загрузка стартовала на Xbox - Metal Gear Solid занимает 8,45 Гб, для игры в Metal Gear Solid 2 нужно 16,06 Гб свободного места на диске, а Metal Gear Solid 3 занимает 14,77 Гб. Размер дополнений составляет 654,42 Мб.
Можно предположить, что владельцам PlayStation 5 и PlayStation 4 для игры в Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 также придется подготовить около 40 Гбайт. Хорошая новость заключается в том, что игры можно будет скачать по отдельности.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 может оказаться интересным набором для преданных поклонников серии MGS, которые не могут приобрести комплект игр от Konami на последних консолях Sony, Microsoft, Nintendo или даже на ПК.
Зачем такое покупать вообще непонятно. Эмуляторы дают больше и в лучшем качестве, чем вот это непонятно что.
Konami как всегда калище сделают