Стартовала предзагрузка Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, стал известен размер скачиваемых файлов ©

Релиз Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 состоится через восемь дней, но Konami уже сегодня разрешила игрокам загрузить сборники, чтобы желающие могли подготовиться к большому запуску. Дебют релиза состоится 24 октября.

Предварительная загрузка стартовала на Xbox - Metal Gear Solid занимает 8,45 Гб, для игры в Metal Gear Solid 2 нужно 16,06 Гб свободного места на диске, а Metal Gear Solid 3 занимает 14,77 Гб. Размер дополнений составляет 654,42 Мб.

Можно предположить, что владельцам PlayStation 5 и PlayStation 4 для игры в Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 также придется подготовить около 40 Гбайт. Хорошая новость заключается в том, что игры можно будет скачать по отдельности.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 может оказаться интересным набором для преданных поклонников серии MGS, которые не могут приобрести комплект игр от Konami на последних консолях Sony, Microsoft, Nintendo или даже на ПК.