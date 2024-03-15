В новом ролике Дэвид Хейтер обсуждает первые игры из серии Metal Gear Solid

Konami выпустила первую часть новой серии видео Metal Gear Solid с культовым голосом Солида Снейка, Дэвидом Хейтером. В этом шестиминутном видео Хейтер подробно описывает содержание Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, чтобы сделать его более доступным для новичков. Итак, это видео в первую очередь рассчитано на тех, кто не знаком с Metal Gear Solid, но преданные фанаты наверняка получат удовольствие, увидев, как Хейтер с энтузиазмом обсуждает эти игры.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 теперь доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater от Konami станет темой будущего эпизода сериала на YouTube, где Дэвид Хейтер проведет вас через классическую стелс-франшизу. Первая часть была опубликована сегодня, и предполагается, что будущие эпизоды «углубятся в эпический, долгожданный ремейк того, что многие фанаты считают лучшей игрой во всей франшизе».