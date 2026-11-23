Спустя почти три десятилетия с момента выхода культового стелс-экшена Metal Gear Solid (1998) для оригинальной PlayStation фанаты не перестают удивлять самыми необычными находками. Так, на днях спидраннеру под ником iLL_Pazzo удалось найти секретную возможность управлять танком босса с помощью второго контроллера.

Речь идет о раннем сражении на заснеженном поле против танка M1, управляемого солдатами отряда Генезис. По задумке сюжета игрок должен бросать под гусеницы боевой машины осколочные гранаты и глушить радары с помощью Chaff-гранат. Однако спидраннеру удалось перехватить управление бронетехникой через второй порт геймпада.

После активации скрытого режима танк превращается в полноценный транспорт по своими особенностями:

Камера переключается на вид от первого лица из кабины боевой машины;

Второй игрок может свободно маневрировать по заснеженной арене;

Доступно ведение огня из крупнокалиберного пулемета и основного танкового орудия;

Физика попаданий полностью активна: выпущенные снаряды наносят Снейку реальный урон и отбрасывают его взрывной волной.

Тестирование проводилось на расширенной версии Metal Gear Solid: Integral. Исследователь отметил, что трюк срабатывает только на «Новой игре+». Кроме того, процедура требует ввода 14-ступенчатой комбинации кнопок, где каждый шаг должен быть выполнен с точностью до 30 кадров. Из-за столь жестких таймингов для стабильной демонстрации исследователю пришлось задействовать макросы.

Это не первый случай, когда в классике Хидэо Кодзимы находят скрытые функции для второго контроллера. Помимо каноничной битвы с Психо Мантисом, в 2021 году сообщество выяснило, что второй игрок может управлять охранниками во время финальной сцены погони на джипах. Исследователи предполагают, что детально прописанное управление танком не было багом — вероятнее всего, инструмент создавался авторами для удобства тестирования физики или постановки кинематографичных трейлеров, но забытый код остался в релизной версии игры.