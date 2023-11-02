В Японии Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 разошлась тиражом более 37 000 копий

Компания Famitsu опубликовала последние еженедельные данные о продажах аппаратного и физического программного обеспечения в Японии, и Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 дебютировала на высоких позициях в чартах. Сборник занимает второе и третье места с версиями для Switch и PS5 соответственно, реализовав на старте более 37 000 физических копий (более 19 000 на Switch и более 13 000 на PS5).
Однако ей не удалось занять первое место, которое по-прежнему занимает игра Super Mario Bros. Wonder. Признанный 2D-платформер дебютировал на вершине чарта на прошлой неделе с результатом более 638 000 проданных экземпляров, а на второй неделе ему удалось удержаться на первом месте, реализовав еще 163 000+ копий. А вот игра Marvel's Spider-Man 2 опустилась на 4-е место, реализовав за вторую неделю более 12 000 копий.
Продажи программного обеспечения (в скобках указано общее число продаж):
- [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 163,176 (801,810)
- [NSW] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - 19 330 (Новая)
- [PS5] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - 13 717 (Новая)
- [PS5] Marvel's Spider-Man 2 - 12,509 (89,857)
- [NSW] The Game of Life для Nintendo Switch - 9,150 (63,414)
- [NSW] Pikmin 4 - 7,932 (930,538)
- [NSW] Pokemon Scarlet and Violet - 5,149 (5,168,231)
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 4,763 (5,525,023)
- [NSW] Minecraft - 4,371 (3,295,992)
- [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 3,264 (5,311,793)
37к мамонтов купили игру которая проста копия HD версии xbox 360.
без лоха и жизнь плоха
Нашли всё таки кому можно впарить этот хлам,набрали полный рот слюней и плюют в лицо а люди им за это ещё и деньги несут,парадокс.
Следи за языком,мне как фанату срать в каком виде ее выпустили , главное там нет критичных багов , и да это намного лучше чем задрачиваться со всякими эмулями и да я буду покупать ее спасибо за то что хотя бы так выпустили.
Там то разбираются в играх и покупают что надо, а у нас...