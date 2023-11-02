В Японии Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 разошлась тиражом более 37 000 копий

Компания Famitsu опубликовала последние еженедельные данные о продажах аппаратного и физического программного обеспечения в Японии, и Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 дебютировала на высоких позициях в чартах. Сборник занимает второе и третье места с версиями для Switch и PS5 соответственно, реализовав на старте более 37 000 физических копий (более 19 000 на Switch и более 13 000 на PS5).

Однако ей не удалось занять первое место, которое по-прежнему занимает игра Super Mario Bros. Wonder. Признанный 2D-платформер дебютировал на вершине чарта на прошлой неделе с результатом более 638 000 проданных экземпляров, а на второй неделе ему удалось удержаться на первом месте, реализовав еще 163 000+ копий. А вот игра Marvel's Spider-Man 2 опустилась на 4-е место, реализовав за вторую неделю более 12 000 копий.

Продажи программного обеспечения (в скобках указано общее число продаж):