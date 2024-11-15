Вслед за ПК консольные версии Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 получили крупное обновление

Konami выпустила обновление 2.0.0 для Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, добавив поддержку 4K на PS4 Pro, PS5 и Xbox Series X|S, а также другие улучшения. Это обновление ранее вышло для PC-версии 25 сентября, а теперь доступно на консолях.

На PS5 и Xbox Series X|S игроки могут выбрать между пресетами Original (1080p) и Adjusted (4K) для Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Также появился режим Custom, позволяющий настраивать разрешение, апскейлинг и рендеринг интерлюдий.

Обновление затронуло и Nintendo Switch, но здесь изменения касаются лишь управления, без значительных улучшений графики.

Основная цель обновления — улучшение визуального качества и гибкость настройки. Точные изменения и технические детали доступны на официальном сайте Konami.

Эти обновления подчеркивают стремление Konami предоставить лучшую графику для современных платформ, делая классику доступной в новом качестве.