91,8% игроков MGS4 на ПК первым делом оторвали интимную часть статуи - достижение стало хитом после релиза

Почти каждый игрок, запустивший Metal Gear Solid 4 на ПК вскоре после релиза, первым делом решил проверить одну из самых абсурдных шуток игры. 91,8% игроков на тот момент уже успели получить достижение «Handle with Caution», связанное с отрыванием у статуи её «самой важной части».

Достижение можно получить в одной из сцен Metal Gear Solid 4: игроку необходимо несколько раз взаимодействовать со статуей и заставлять Снейка принимать рядом с ней различные позы. В определённый момент он случайно отламывает у неё наиболее деликатную часть, после чего получает достижение.

Статистика особенно быстро привлекла внимание после выхода игры на Steam. Вскоре после релиза пользователь Bluesky под псевдонимом Columbologist обратил внимание на процент разблокировавших достижение и обнаружил показатель в 91,8%. Позже, по мере того как к игре подключалось всё больше пользователей, процент существенно снизился.

Таким образом, цифру 91,8% нельзя воспринимать как показатель того, что достижение получили почти все владельцы игры. Это был кратковременный показатель, зафиксированный вскоре после релиза, который резко изменился по мере того, как к игре подключались новые пользователи. На данный момент достижение «Handle with Caution» разблокировали 22,7% игроков в Steam. Столь высокий первоначальный результат, вероятно, связан с тем, что значительная часть первых покупателей MGS4 уже была знакома с игрой и её известными пасхалками ещё со времён оригинального релиза на PS3. Тем не менее сам показатель оказался примечательным: среди первых игроков подавляющее большинство практически сразу решило проверить одну из самых странных пасхалок MGS4.

Само достижение «Handle with Caution» официально присутствует в версии Metal Gear Solid 4 для Master Collection. Его условие сформулировано как «Broke off the most important part of a statue» — «Отломите у статуи самую важную часть».

Появление MGS4 на ПК само по себе стало историческим событием для серии. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots первоначально вышла в 2008 году и долгие годы оставалась эксклюзивом PlayStation 3. Версия для современных платформ появилась только в составе METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2, которая вышла 27 августа 2026 года. Konami называет её первым портом MGS4 после оригинального релиза 2008 года.

Спустя почти два десятилетия после оригинального релиза игроки наконец получили возможность пройти MGS4 на ПК. И, судя по ранней статистике достижений, первым делом многие решили убедиться, что знаменитая шутка со статуей никуда не исчезла.