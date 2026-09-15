Для Metal Gear Solid: Peace Walker вышел нейросетевой текстовый русификатор

Пользователь Lexx73 выпустил нейросетевой русификатор текста для Metal Gear Solid: Peace Walker в составе Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Русификатор доступен в версиях для PC, Nintendo Switch и Xbox 360.

Теперь русскоязычные игроки, спустя много лет после релиза игры, наконец-то смогут полностью погрузиться в сюжет, читая все диалоги и интерфейс на родном языке.

В свою очередь пользователь DjGiza сообщил, что так же работает над ручным русификатором для игры от команды Like a Dragon, который планирует выпустить уже в ближайшее время.