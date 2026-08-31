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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица
7.3 60 оценок

Игрок вернулся на PS3 ради MGS4, но Sony удалила аккаунт - цифровые игры стали недоступны из-за долгого бездействия

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Игрок включил свою старую PS3, чтобы снова поиграть в Metal Gear Solid 4, однако обнаружил, что больше не может получить доступ к своим цифровым играм.

По словам пользователя, его аккаунт PlayStation был удалён после нескольких лет бездействия, из-за чего связанные с ним цифровые игры стали недоступны.

Sony удалила мой аккаунт целиком из-за бездействия… Я ненавижу Sony, но теперь ненавижу их ещё сильнее,

— написал игрок.

Согласно условиям Sony, компания может закрыть аккаунт после 36 месяцев непрерывного бездействия. При этом пользователи должны быть уведомлены о предстоящем закрытии и получить возможность снова войти в аккаунт.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots "Ручной перевод текста на базе русификатора ExclusivE Studio и Alliance Team"

История стала очередным напоминанием о том, что доступ к цифровым играм PlayStation зависит от сохранения соответствующего аккаунта.

Индустрия 4
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Комментарии:  239
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

🤣🤣🤣🤣🤣🤣, недавно играл в ps3 полет нормальный, нефиг было правила нарушать

119
Твой сосед стучит

Давно оставлял комментарии, что могут отобрать аккаунт и не важно, какая причина. Причину найдут забрать ваши аккаунты. Все насмехались, называли меня шизофреником. Наслаждайтесь!))) Отберут ваши игры рано или поздно)))

Ах да, на пк можно скачать с зелёного магазина MGS4)

65
Death to Spies

А вот у Steam нет такой политики, у меня друган покупал The Orange Box еще в 2007 году на выходе, позавчера решил зайти в свой старый аккаунт Steam и все прекрасно доступно и работает! Делайте выводы дамы и господа!

56
Givemethedust

Сейчас консольщики заверещат о том, что если не играл 36 месяцев, то не так уж и нужны были эти игры ему и вообще надо было читать правила