Игрок вернулся на PS3 ради MGS4, но Sony удалила аккаунт - цифровые игры стали недоступны из-за долгого бездействия

Игрок включил свою старую PS3, чтобы снова поиграть в Metal Gear Solid 4, однако обнаружил, что больше не может получить доступ к своим цифровым играм.

По словам пользователя, его аккаунт PlayStation был удалён после нескольких лет бездействия, из-за чего связанные с ним цифровые игры стали недоступны.

Sony удалила мой аккаунт целиком из-за бездействия… Я ненавижу Sony, но теперь ненавижу их ещё сильнее,

— написал игрок.

Согласно условиям Sony, компания может закрыть аккаунт после 36 месяцев непрерывного бездействия. При этом пользователи должны быть уведомлены о предстоящем закрытии и получить возможность снова войти в аккаунт.

История стала очередным напоминанием о том, что доступ к цифровым играм PlayStation зависит от сохранения соответствующего аккаунта.