Игрок вернулся на PS3 ради MGS4, но Sony удалила аккаунт - цифровые игры стали недоступны из-за долгого бездействия

Игрок включил свою старую PS3, чтобы снова поиграть в Metal Gear Solid 4, однако обнаружил, что больше не может получить доступ к своим цифровым играм.
По словам пользователя, его аккаунт PlayStation был удалён после нескольких лет бездействия, из-за чего связанные с ним цифровые игры стали недоступны.
Sony удалила мой аккаунт целиком из-за бездействия… Я ненавижу Sony, но теперь ненавижу их ещё сильнее,
— написал игрок.
Согласно условиям Sony, компания может закрыть аккаунт после 36 месяцев непрерывного бездействия. При этом пользователи должны быть уведомлены о предстоящем закрытии и получить возможность снова войти в аккаунт.
История стала очередным напоминанием о том, что доступ к цифровым играм PlayStation зависит от сохранения соответствующего аккаунта.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣, недавно играл в ps3 полет нормальный, нефиг было правила нарушать
Давно оставлял комментарии, что могут отобрать аккаунт и не важно, какая причина. Причину найдут забрать ваши аккаунты. Все насмехались, называли меня шизофреником. Наслаждайтесь!))) Отберут ваши игры рано или поздно)))
Ах да, на пк можно скачать с зелёного магазина MGS4)
А вот у Steam нет такой политики, у меня друган покупал The Orange Box еще в 2007 году на выходе, позавчера решил зайти в свой старый аккаунт Steam и все прекрасно доступно и работает! Делайте выводы дамы и господа!
Сейчас консольщики заверещат о том, что если не играл 36 месяцев, то не так уж и нужны были эти игры ему и вообще надо было читать правила