Исполнитель роли Снейка признался, что не до конца понимал сюжет Metal Gear - и считает это частью магии серии

Исполнитель роли Солида Снейка Дэвид Хейтер рассказал, что даже во время записи реплик не всегда улавливал смысл происходящего в Metal Gear Solid. По его словам, разобраться во всех сюжетных деталях игр оказалось непросто — и это абсолютно нормально для этой франшизы.
Актёр вспоминает, что нередко задавал вопросы во время озвучки, пытаясь понять контекст реплик, но получал простой ответ: произнести текст как есть. В итоге он просто доверял процессу и двигался дальше, не вникая в каждую деталь сценария.
При этом Хейтер не считает это проблемой. Напротив, он уверен, что именно перегруженность деталями, сложные сюжетные линии и обилие информации делают вселенную серии такой живой и запоминающейся. По его мнению, даже после нескольких прохождений игрок не способен охватить всё, что заложено в истории.
Серия, созданная Хидео Кодзимой давно известна своей запутанной подачей сюжета и неожиданными поворотами. Несмотря на это, она остаётся одной из самых узнаваемых в индустрии — во многом благодаря своей уникальной атмосфере и авторскому стилю.
КЭП, а как можно уловить сюжет если слышать реплики только одного персонажа???
Я сомневаюсь,что и сам гений,отец серии,Кокодзима,полностью понимает сюжет в ней 😅 // Анатолий Егерь
ну так конечно, если мы только спустя 28 лет узнали, кем был на самом деле биг босс из первой metal gear благодаря phantom pain
Это абсолютно нормально.
Я... вроде даже в нынешнем своём состоянии не совсем тупой.
Могу попробовать доказать, что, скажем, в End of Evangelion старых
подгон про "все дети в этом классе - потенциальные пилоты ЕВЫ"
это ложь, трындёж и провокация верховного ниткодёргающего Икари.
Что Роланд в серии Borderlands - не жертва, а мухожук.
Что в "Голем XIV" Станислава Лема XIII не спятил.
И мало ли что ещё такого загонного проанализировать и выдать неожиданную точку зрения на основе фактов, которые никому в голову не пришло сопоставить, - а надо было бы. Без демагогии, тупо по конкретным строчкам конкретных диалогов и описаний.
А в какой шизе по работе приходилось ковыряться, ооооо...
Я честно пытался вникать в сюжет MGSV:пипи.
Мой мозг отказался это разбирать. Потому, что воспринимается эта куча-мала как мешанина из первого сезона Steven Universe. Хотя это, насколько я знаю, одна из более-менее вменяемых частей в серии.
С актёра озвучки и подавно взятки гладки.
(что не помешало мне от души насладиться всё ещё лучшим дружелюбным к игроку стелс-экшном, абсолютно не вникая в сюжет)