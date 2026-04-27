Исполнитель роли Снейка признался, что не до конца понимал сюжет Metal Gear - и считает это частью магии серии

Исполнитель роли Солида Снейка Дэвид Хейтер рассказал, что даже во время записи реплик не всегда улавливал смысл происходящего в Metal Gear Solid. По его словам, разобраться во всех сюжетных деталях игр оказалось непросто — и это абсолютно нормально для этой франшизы.

Актёр вспоминает, что нередко задавал вопросы во время озвучки, пытаясь понять контекст реплик, но получал простой ответ: произнести текст как есть. В итоге он просто доверял процессу и двигался дальше, не вникая в каждую деталь сценария.

При этом Хейтер не считает это проблемой. Напротив, он уверен, что именно перегруженность деталями, сложные сюжетные линии и обилие информации делают вселенную серии такой живой и запоминающейся. По его мнению, даже после нескольких прохождений игрок не способен охватить всё, что заложено в истории.

Серия, созданная Хидео Кодзимой давно известна своей запутанной подачей сюжета и неожиданными поворотами. Несмотря на это, она остаётся одной из самых узнаваемых в индустрии — во многом благодаря своей уникальной атмосфере и авторскому стилю.