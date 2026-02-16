Коллаборации с Assassin's Creed и Monster Hunter останутся в MGS Master Collection Vol. 2

Издательство Konami раскрыло новые подробности наполнения грядущего сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. В состав коллекции, напомним, включены MGS 4: Guns of the Patriots, Peace Walker и портативная Ghost Babel. Главный вопрос фанатов касался сохранности оригинального контента.
Как выяснилось, без потерь не обойдется — некоторые онлайн-режимы уйдут в прошлое. Однако креативный продюсер Юдзи Корекадо в интервью Game Spark успокоил игроков: знаменитые коллаборации останутся. Это значит, что в четвертой части Олд Снейк по-прежнему сможет примерить костюм Альтаира из Assassin’s Creed, а в Peace Walker сохранятся и стог сена, и кроссовер с Monster Hunter.
Konami стремится адаптировать классику под современные платформы (PS5, Xbox Series, PC), не превращая её в «игру-сервис». Постоянные траты на поддержку серверов и модерацию старых онлайн-режимов не входят в планы компании. В центре внимания Master Collection Vol. 2 — сохранение одиночных кампаний и знаковых коллабораций, которые уже давно считаются неотъемлемой частью наследия серии.
Релиз Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 запланирован на августа 2026 года.
