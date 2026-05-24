Konami не стала забирать айпод и журнал Плейбой у Солида Снейка

Сегодня японский Ютуб канал Washagana TV опубликовал свежий геймплей Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots из сборника METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2. Игра выйдет 27 августа 2026 года.

В японском стриме сразу бросается в глаза главное - айпод Снейка остался на своём месте. Этот культовый момент из оригинальной PS3-версии 2008 года полностью сохранён, что вызвало огромный восторг у фанатов.

Многие радуются, что Konami сохранила оригинальный дух и не вырезала мелкие детали вроде айпода.

Фанаты также отмечают аутентичную картинку и надеются на возвращение онлайн-режима MGO.

Пока признаков цензуры (включая боссов) не заметно.

Сборник Vol. 2 станет настоящим подарком для всех, кто ждал возможность легально пройти легендарную четвёртую часть на современных платформах.