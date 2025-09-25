Konami сообщает, что разработка Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 идёт полным ходом

В ходе последней горячей линии Metal Gear Production Hotline на Tokyo Game Show 2025 команда разработчиков ответила на вопросы фанатов, в том числе и о Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

Продюсер Нориаки Окамура подтвердил, что проект «идёт полным ходом», и что это «определённо заняло довольно много времени».

Поскольку мы назвали первую часть «Vol. 1», вполне естественно ожидать вторую, и мы так и говорили много лет назад. Но, как мы уже неоднократно заявляли, мы её создаём.

Вторая часть находилась в разработке, пока команда работала над Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, но Окамура пока не готов поделиться какой-либо новой информацией о ней.

В подходящий момент мы хотели бы рассказать вам не только о ходе разработки, но и о том, в каком направлении двигаться дальше. Извините, мне кажется, что мне постоянно приходится это говорить… но, пожалуйста, подождите ещё немного.



Сколько на самом деле означает «ещё немного»… ну, сложно сказать. Но проект продвигается должным образом, и мы верим, что он действительно станет чем-то интересным. Так что, пожалуйста, подождите ещё немного, скоро появится новая информация.

Хотя существует множество догадок о том, что может предложить Vol. 2, многие фанаты надеются, что в неё войдёт Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Вышедшая в 2008 году, игра завершает долгое путешествие Солида Снейка эпическим финалом. К сожалению, она доступна только на PS3 и остаётся единственной игрой серии Metal Gear, не переизданной на других платформах.