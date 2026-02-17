ЧАТ ИГРЫ
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица
7.6 34 оценки

Konami внезапно сняла с продажи Metal Gear Solid 4 и Peace Walker

Simple Jack Simple Jack

Пользователи сети обратили внимание, что Konami без каких-либо предупреждений сняла с продажи две части Metal Gear Solid. Пользователи лишились возможности купить Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Peace Walker на PS3, а также Peace Walker HD на Xbox.

СМИ пишут, что обладатели игр могут по-прежнему загружать их из своей библиотеки, однако купить стелс-экшены уже не получится. В 2021-м из продажи временно убирали Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3, но тогда решение объясняли продолением некоторых лицензий.

Скорее всего, Konami сняла с продажи Metal Gear Solid 4 и Peace Walker из-за недавного анонсированного сборника ремастеров

Master Collection Vol. 2, куда как раз входят эти две игры. Релиз переиздания состоится 27 августа на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Ранее стало известно, чтр студия Limited Run Games снимет с продажи Jurassic Park Classic Games Collection — сборник классических игр по франшизе «Парк юрского периода». Его будет невозможно купить с 31 марта 2026 года

Источник  
6
6
Комментарии:  6
JEKABRAZZ

Лучше бы Silent Hill коллекцию выпустили чем эту трэшанину.

8
QueasyRush

куда выпустили?

RMP

Так ведь та самая т.н. коллекция Silent Hill была кривой поделкой, которую лучше было обходить стороной еще тогда - там вторая часть была сломанной, т.к. исходников оригинала у разрабов уже не нашлось, и лепили в итоге как попало... Еще и пришлось персонажей переозвучивать (в плохую сторону), т.к. на оригинальные голоса не было дано разрешение на переиспользование...

QueasyRush

свинский поступок, хорошо у меня давно куплена уже была, хоть и не фанат и работает по обратке на xbox one/series

QueasyRush

вот два отзыва в ру сторе

Олег Дудин

Как всегда убирают игры, чтобы продать их снова.