Konami внезапно сняла с продажи Metal Gear Solid 4 и Peace Walker

Пользователи сети обратили внимание, что Konami без каких-либо предупреждений сняла с продажи две части Metal Gear Solid. Пользователи лишились возможности купить Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Peace Walker на PS3, а также Peace Walker HD на Xbox.

СМИ пишут, что обладатели игр могут по-прежнему загружать их из своей библиотеки, однако купить стелс-экшены уже не получится. В 2021-м из продажи временно убирали Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3, но тогда решение объясняли продолением некоторых лицензий.

Скорее всего, Konami сняла с продажи Metal Gear Solid 4 и Peace Walker из-за недавного анонсированного сборника ремастеров

Master Collection Vol. 2, куда как раз входят эти две игры. Релиз переиздания состоится 27 августа на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Ранее стало известно, чтр студия Limited Run Games снимет с продажи Jurassic Park Classic Games Collection — сборник классических игр по франшизе «Парк юрского периода». Его будет невозможно купить с 31 марта 2026 года