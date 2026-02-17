Konami внезапно сняла с продажи Metal Gear Solid 4 и Peace Walker

Пользователи сети обратили внимание, что Konami без каких-либо предупреждений сняла с продажи две части Metal Gear Solid. Пользователи лишились возможности купить Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Peace Walker на PS3, а также Peace Walker HD на Xbox.
СМИ пишут, что обладатели игр могут по-прежнему загружать их из своей библиотеки, однако купить стелс-экшены уже не получится. В 2021-м из продажи временно убирали Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3, но тогда решение объясняли продолением некоторых лицензий.
Скорее всего, Konami сняла с продажи Metal Gear Solid 4 и Peace Walker из-за недавного анонсированного сборника ремастеров
Master Collection Vol. 2, куда как раз входят эти две игры. Релиз переиздания состоится 27 августа на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Ранее стало известно, чтр студия Limited Run Games снимет с продажи Jurassic Park Classic Games Collection — сборник классических игр по франшизе «Парк юрского периода». Его будет невозможно купить с 31 марта 2026 года
Лучше бы Silent Hill коллекцию выпустили чем эту трэшанину.
куда выпустили?
Так ведь та самая т.н. коллекция Silent Hill была кривой поделкой, которую лучше было обходить стороной еще тогда - там вторая часть была сломанной, т.к. исходников оригинала у разрабов уже не нашлось, и лепили в итоге как попало... Еще и пришлось персонажей переозвучивать (в плохую сторону), т.к. на оригинальные голоса не было дано разрешение на переиспользование...
свинский поступок, хорошо у меня давно куплена уже была, хоть и не фанат и работает по обратке на xbox one/series
вот два отзыва в ру сторе
Как всегда убирают игры, чтобы продать их снова.