Konamia показала короткий ролик с улучшениями Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2

Компания Konami официально опубликовала целевые показатели производительности Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, подтвердив, что Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker будут доступны в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду на самых мощных платформах.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Konami, распределение разрешений и частоты кадров выглядит следующим образом:

Peace Walker также получила особое внимание. В игре представлены различные параметры разрешения и масштабирования, а также режим «High Resolution», специально предназначенный для рисованных вручную кат-сцен, которые теперь отображаются со значительно более чётким изображением по сравнению с оригинальной версией, которая выглядела более размытой. Konami даже выпустила сравнительное видео, демонстрирующее разницу между двумя версиями.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 выйдет 27 августа для ПК, PS5, Switch 1|2 и Xbox Series S|X. В сборник входят Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker.