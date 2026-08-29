Metal Gear Solid 4 получила русскую локализацию на ПК благодаря энтузиастам

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots наконец получила русскую локализацию на ПК — спустя 18 лет после оригинального релиза. Официального перевода KONAMI для игры не подготовила, поэтому за дело взялись сами игроки.

Энтузиаст под ником Salmonix опубликовал в открытом доступе собственный русификатор. Это машинный перевод, однако он уже позволяет пройти игру с русскими субтитрами.

Другой пользователь, MeGaPk, пошёл дальше и с помощью ИИ портировал существующий перевод с версии для PlayStation 3 на ПК. По его словам, в его варианте переведены субтитры в игровых сценах и роликах. Меню при этом осталось на английском.

Полностью автоматический перенос пока работает не идеально. Энтузиаст столкнулся с появлением «кракозябр» и другими техническими проблемами, которые ИИ не смог исправить без ручной доработки.

Тем не менее игрокам уже доступны сразу несколько вариантов русификации, а один из них, как отмечает автор, может работать и на Steam Deck.

Русский язык особенно актуален для ПК-версии, поскольку Konami выпустила Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 с Metal Gear Solid 4 без официальной русской локализации.