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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица
7.5 51 оценка

Metal Gear Solid 4 получила русскую локализацию на ПК благодаря энтузиастам

IKarasik IKarasik

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots наконец получила русскую локализацию на ПК — спустя 18 лет после оригинального релиза. Официального перевода KONAMI для игры не подготовила, поэтому за дело взялись сами игроки.

Энтузиаст под ником Salmonix опубликовал в открытом доступе собственный русификатор. Это машинный перевод, однако он уже позволяет пройти игру с русскими субтитрами.

Metal Gear Solid "Русификатор - нейроперевод на русский"

Другой пользователь, MeGaPk, пошёл дальше и с помощью ИИ портировал существующий перевод с версии для PlayStation 3 на ПК. По его словам, в его варианте переведены субтитры в игровых сценах и роликах. Меню при этом осталось на английском.

Полностью автоматический перенос пока работает не идеально. Энтузиаст столкнулся с появлением «кракозябр» и другими техническими проблемами, которые ИИ не смог исправить без ручной доработки.

Тем не менее игрокам уже доступны сразу несколько вариантов русификации, а один из них, как отмечает автор, может работать и на Steam Deck.

Русский язык особенно актуален для ПК-версии, поскольку Konami выпустила Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 с Metal Gear Solid 4 без официальной русской локализации.

ПК 3
36
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
RealisticDzvonko

а нельзя разве перевод с пс3 перенести? помнится там было переведено всё вплоть до внутреигровых надписей

7
CoolKaz

Вообще это странно ибо в той же дельте ру сабы есть

4
LankyWeaver

нам бы накоонецт нейроозвучку и длсс5 туда)

3