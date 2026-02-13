Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 получила страницу в Steam и первые скриншоты из PC-версии

Сегодня ночью, в рамках мероприятия State of Play, компания Konami официально анонсировала сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, который включает в себя Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear: Ghost Babel.

У сборника уже появилась страница в Steam, на которой представлены первые скриншоты из PC-версий трёх игр. Как и в случае с первой частью сборника, все игры, к сожалению, не получат русскую локализацию - придётся ждать энтузиастов.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 выйдет 27 августа 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 1/2.