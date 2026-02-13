ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица
7.5 24 оценки

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 получила страницу в Steam и первые скриншоты из PC-версии

AceTheKing AceTheKing
+ ещё 6 картинок

Сегодня ночью, в рамках мероприятия State of Play, компания Konami официально анонсировала сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, который включает в себя Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear: Ghost Babel.

"Снейк возвращается": Konami представила Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, куда войдет многострадальная MGS 4

У сборника уже появилась страница в Steam, на которой представлены первые скриншоты из PC-версий трёх игр. Как и в случае с первой частью сборника, все игры, к сожалению, не получат русскую локализацию - придётся ждать энтузиастов.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 выйдет 27 августа 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 1/2.

13
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
agula98

Первые три без перевода не считая дельту, так что играть в четверку не имеет смысла. Вот перевели бы эти vol.1 и vol.2 тогда да

10
RaskolnickOFF

Ты всегда можешь сам перевести игру. А, стоп. Ты же не можешь. Ты можешь только скулить и жаловаться...

12
agula98 RaskolnickOFF

Ты всегда можешь запустить игру и создать персонажа. А,стоп.

Ты же не можешь. Ты можешь только создавать темы на пг и жаловаться...

12
Johnny Rotten

Я думаю говорить где будет лежать версия с переводом смысла нет? Там и возьмем.

4
MetalGearStranding

к мгс4 от "ExclusivE" и "Alliance" можно подтянуть будет перевод. В общем ждем)

4
Геральт Батькович

Нуда нуда, чёта на МГС2 ничего до сих пор не подтянули

1
MetalGearStranding Геральт Батькович

четверку очень ждут на ПК, а мгс2 на пк и так есть. Я думаю, тут займутся.

Hall_1920 Геральт Батькович

они там лямчик за работу потребовали, а им отказали. Это рофл а не команда

XeNTRoN

Наконец то спустя почти 20 лет можно будет сыграть в Metal Gear 4 на ПК полноценно без всяких эмуляторов.

4
Anglerfish

А энтузиастов не дождёшься - сборник до сих пор не русифицирован. Как вишенка на торте, в руководствах Стима по игре МГС2 рассказывается, как накатить эмулятор с переведённой игрой.

Придётся на инглише проходить, как в начале 2000х.

2
CavalierCate

могли бы хотя бы графику подтянуть

2
CavalierCate

могли бы хотя бы графику подтянуть

1
shit again

цена как за Requiem)

1
Serj77777

Не получат русскую локализацию и не будут поддерживать клавиатуру и мышь?) В первом сборнике есть поддержка клавомыши?

Exit 8

Судя по всему, играть на клавемыше, та еще задача будет.

Dark Corsair

Как фанат рад конечно что 4-ка наконец выбралась за рамки одной консоли. Но блин могли бы хоть включить Portable Ops и Twin Snakes в коллекцию, тоже застрявшие на своих консолях.