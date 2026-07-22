Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 получит 4K 60 FPS - но владельцев Switch снова ограничили

Konami раскрыла технические характеристики Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2. Главным улучшением сборника станет Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, который впервые получит стабильные 4K и 60 кадров в секунду на современных платформах.

На PS5, Xbox Series X и PC обе игры сборника — MGS4 и Metal Gear Solid: Peace Walker — будут работать в разрешении 4K при 60 FPS. Xbox Series S и Nintendo Switch 2 получат режим 1440p/60 FPS, а в портативном режиме Switch 2 игры будут запускаться в 1080p/60 FPS.

При этом оригинальная Nintendo Switch снова окажется в худшем положении: версия для старой консоли будет ограничена 1080p и 30 FPS в док-режиме и 720p/30 FPS в портативном режиме. Ограничение касается даже Peace Walker, который уже работал в 60 FPS в HD-издании для Xbox 360.

Особенно заметным обновление станет именно для Metal Gear Solid 4. Игра на PlayStation 3 технически могла достигать 60 FPS, но в большинстве сцен страдала от просадок ниже 30 кадров. Новая версия позволит пройти приключение Снейка с гораздо более плавной производительностью.

Konami также показала улучшения для Peace Walker, включая более качественный режим отображения рисованных кат-сцен. Компания надеется, что переиздание поможет большему числу игроков оценить игру, которую многие фанаты считают одной из лучших частей серии.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 выйдет 27 августа.