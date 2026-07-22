Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 получит 4K 60 FPS - но владельцев Switch снова ограничили

Konami раскрыла технические характеристики Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2. Главным улучшением сборника станет Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, который впервые получит стабильные 4K и 60 кадров в секунду на современных платформах.
На PS5, Xbox Series X и PC обе игры сборника — MGS4 и Metal Gear Solid: Peace Walker — будут работать в разрешении 4K при 60 FPS. Xbox Series S и Nintendo Switch 2 получат режим 1440p/60 FPS, а в портативном режиме Switch 2 игры будут запускаться в 1080p/60 FPS.
При этом оригинальная Nintendo Switch снова окажется в худшем положении: версия для старой консоли будет ограничена 1080p и 30 FPS в док-режиме и 720p/30 FPS в портативном режиме. Ограничение касается даже Peace Walker, который уже работал в 60 FPS в HD-издании для Xbox 360.
Особенно заметным обновление станет именно для Metal Gear Solid 4. Игра на PlayStation 3 технически могла достигать 60 FPS, но в большинстве сцен страдала от просадок ниже 30 кадров. Новая версия позволит пройти приключение Снейка с гораздо более плавной производительностью.
Konami также показала улучшения для Peace Walker, включая более качественный режим отображения рисованных кат-сцен. Компания надеется, что переиздание поможет большему числу игроков оценить игру, которую многие фанаты считают одной из лучших частей серии.
Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 выйдет 27 августа.
60 fps уже давно не шик.На ПК вообще не должно быть ограничений по fps.
Они текстуры хотя бы через апскейлер прогнали или как обычно фирменная фишка Konami втюхать древнее го8но мамонта за 60 баксов.