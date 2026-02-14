Оптимизация под вопросом: MGS Master Collection Vol. 2 требует 16 ГБ ОЗУ даже в минимальных требованиях

Компания Konami опубликовала дставила системные требования сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Главное событие сборника — Metal Gear Solid 4 наконец-то покидает пределы PlayStation 3.

Самым неожиданным моментом стали требования к памяти: даже для игры на минимальных настройках потребуется внушительные 16 ГБ ОЗУ, что довольно много для переиздания старой игры. В плане видеокарт и процессоров всё гораздо скромнее: хватит GTX 970 / i5-9600K (минимум) или GTX 1650 / i5-10500 (рекомендуемые). На диске игра займет 34 ГБ, и SSD здесь — не пожелание, а строгая рекомендация.

Системные требования Metal Gear Solid 4: Master Collection Vol. 2

Спойлер

Минимальные: ОС: Windows 11 (64-бит);

Windows 11 (64-бит); Процессор: Intel Core i5-9600K;

Intel Core i5-9600K; Оперативная память: 16 ГБ;

16 ГБ; Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970;

NVIDIA GeForce GTX 970; Место на диске: 34 ГБ (рекомендуется SSD). Рекомендуемые: ОС: Windows 11 (64-бит);

Windows 11 (64-бит); Процессор: Intel Core i5-10500;

Intel Core i5-10500; Оперативная память: 16 ГБ;

16 ГБ; Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650;

NVIDIA GeForce GTX 1650; Место на диске: 34 ГБ (рекомендуется SSD).

Глядя на системные требования, сложно поверить, что оригинальная MGS4 работала на PlayStation 3 с её скромными 256 МБ оперативной памяти. Современному переизданию требуется 16 ГБ ОЗУ — это более чем в 60 раз превышает объем памяти консоли, для которой игра изначально была эксклюзивом.

Несмотря на статус «ремастера», Master Collection Vol. 2 явно не назовешь легкой прогулкой для старых ПК. Основной удар придется на оперативную память и процессор, что стоит учитывать всем фанатам серии перед покупкой.

Релиз Master Collection Vol. 2 запланирован на 27 августа 2026 года на PC и консолях.