Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица
7.5 29 оценок

Оптимизация под вопросом: MGS Master Collection Vol. 2 требует 16 ГБ ОЗУ даже в минимальных требованиях

Gruz_ Gruz_

Компания Konami опубликовала дставила системные требования сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Главное событие сборника — Metal Gear Solid 4 наконец-то покидает пределы PlayStation 3.

Самым неожиданным моментом стали требования к памяти: даже для игры на минимальных настройках потребуется внушительные 16 ГБ ОЗУ, что довольно много для переиздания старой игры. В плане видеокарт и процессоров всё гораздо скромнее: хватит GTX 970 / i5-9600K (минимум) или GTX 1650 / i5-10500 (рекомендуемые). На диске игра займет 34 ГБ, и SSD здесь — не пожелание, а строгая рекомендация.

Системные требования Metal Gear Solid 4: Master Collection Vol. 2

Спойлер

Минимальные:

  • ОС: Windows 11 (64-бит);
  • Процессор: Intel Core i5-9600K;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970;
  • Место на диске: 34 ГБ (рекомендуется SSD).

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 11 (64-бит);
  • Процессор: Intel Core i5-10500;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650;
  • Место на диске: 34 ГБ (рекомендуется SSD).

Глядя на системные требования, сложно поверить, что оригинальная MGS4 работала на PlayStation 3 с её скромными 256 МБ оперативной памяти. Современному переизданию требуется 16 ГБ ОЗУ — это более чем в 60 раз превышает объем памяти консоли, для которой игра изначально была эксклюзивом.

Несмотря на статус «ремастера», Master Collection Vol. 2 явно не назовешь легкой прогулкой для старых ПК. Основной удар придется на оперативную память и процессор, что стоит учитывать всем фанатам серии перед покупкой.

Релиз Master Collection Vol. 2 запланирован на 27 августа 2026 года на PC и консолях.

Комментарии:  13
Ваш комментарий
XeNTRoN

Неужели еще есть ведра у которых меньше 16 гигов оперы.Сейчас любая современная игра требует 16 гигов.Конечно MGS4 это уже древняя игра но в любом случае сейчас на любом ПК должно быть минимум 16 гигов оперы или зачем тогда вообще играть на ПК.Только в контру и доту разве что.

Fallen Werewolf

А это чтобы такие комментарии читать со словом "надо", но на вопрос "почему" не получить ответа.

Theo Krause

Тут смущает другое - на видеокартах и процах от AMD не пойдет!!!

Рикочико

Потерпят малютки.

Lazy Mutton

Мб, перестраховались просто?

Хотя не очень понятно, зачем этой игре SSD и gtx 970, например.

TX ZX

чтобы встроенный эмулятор ps3 работал хорошо )))))))))

Lazy Mutton TX ZX

Логично:)

Алан Битаров

Мне главное, чтоб Peace Walker нормально работал.

antiRed

ахахаха с такой графикой она должна в 16 к летать на 1060 карте

Cronchy

Прикольно было бы в 16К поглядеть этот лютый апскейл с 720р ))))

Cronchy

Ну, комон! Это же Конами )))

Твой сосед стучит

Это всего лишь заглушкой может быть, а в реальности смогут запустить даже на слабых пк.
Видимо перевели на vulkan или на dx12. Посмотрим, что получится.

lHumaNl

Откройте форточку, дед опять духоты напустил.