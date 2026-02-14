Оптимизация под вопросом: MGS Master Collection Vol. 2 требует 16 ГБ ОЗУ даже в минимальных требованиях

Компания Konami опубликовала дставила системные требования сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Главное событие сборника — Metal Gear Solid 4 наконец-то покидает пределы PlayStation 3.
Самым неожиданным моментом стали требования к памяти: даже для игры на минимальных настройках потребуется внушительные 16 ГБ ОЗУ, что довольно много для переиздания старой игры. В плане видеокарт и процессоров всё гораздо скромнее: хватит GTX 970 / i5-9600K (минимум) или GTX 1650 / i5-10500 (рекомендуемые). На диске игра займет 34 ГБ, и SSD здесь — не пожелание, а строгая рекомендация.
Системные требования Metal Gear Solid 4: Master Collection Vol. 2
Минимальные:
- ОС: Windows 11 (64-бит);
- Процессор: Intel Core i5-9600K;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970;
- Место на диске: 34 ГБ (рекомендуется SSD).
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 11 (64-бит);
- Процессор: Intel Core i5-10500;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650;
- Место на диске: 34 ГБ (рекомендуется SSD).
Глядя на системные требования, сложно поверить, что оригинальная MGS4 работала на PlayStation 3 с её скромными 256 МБ оперативной памяти. Современному переизданию требуется 16 ГБ ОЗУ — это более чем в 60 раз превышает объем памяти консоли, для которой игра изначально была эксклюзивом.
Несмотря на статус «ремастера», Master Collection Vol. 2 явно не назовешь легкой прогулкой для старых ПК. Основной удар придется на оперативную память и процессор, что стоит учитывать всем фанатам серии перед покупкой.
Релиз Master Collection Vol. 2 запланирован на 27 августа 2026 года на PC и консолях.
Неужели еще есть ведра у которых меньше 16 гигов оперы.Сейчас любая современная игра требует 16 гигов.Конечно MGS4 это уже древняя игра но в любом случае сейчас на любом ПК должно быть минимум 16 гигов оперы или зачем тогда вообще играть на ПК.Только в контру и доту разве что.
А это чтобы такие комментарии читать со словом "надо", но на вопрос "почему" не получить ответа.
Тут смущает другое - на видеокартах и процах от AMD не пойдет!!!
Потерпят малютки.
Мб, перестраховались просто?
Хотя не очень понятно, зачем этой игре SSD и gtx 970, например.
чтобы встроенный эмулятор ps3 работал хорошо )))))))))
Логично:)
Мне главное, чтоб Peace Walker нормально работал.
ахахаха с такой графикой она должна в 16 к летать на 1060 карте
Прикольно было бы в 16К поглядеть этот лютый апскейл с 720р ))))
Ну, комон! Это же Конами )))
Это всего лишь заглушкой может быть, а в реальности смогут запустить даже на слабых пк.
Видимо перевели на vulkan или на dx12. Посмотрим, что получится.
Откройте форточку, дед опять духоты напустил.