Получение платинового трофея в Metal Gear Solid 4 станет огромным испытанием

Есть много признаков того, что Konami не собирается облегчать жизнь фанатам. Список трофеев для Metal Gear Solid 4 на PS5 будет практически идентичен версии для PS3, а это значит, что вам снова придётся зарабатывать невероятно сложный значок Биг Босса.

Это означает прохождение Metal Gear Solid 4 на самом высоком уровне сложности, Boss Extreme, без смертей, без срабатывания сигнализации, без убийства врагов и без использования предметов, восстанавливающих здоровье. Вы не можете использовать костюм невидимости или бандану, и вы должны пройти всю кампанию менее чем за пять часов. Короче говоря, одна ошибка может испортить все ваше прохождение.

PSNProfiles оценивает сложность получения платинового трофея в 8/10 и предлагает распределить все испытание на восемь прохождений. Metal Gear Solid 4 известна своей системой эмблем, которая вознаграждает игроков за определённый стиль игры, поэтому для максимального увеличения количества эмблем требуется очень тщательное планирование последующих кампаний.

Metal Gear Solid: Peace Walker немного отличается. Теоретически, вы можете получить платиновый трофей за одно прохождение, но по оценкам, вам потребуется около 70 часов игрового времени. Обе игры также предлагают бонусный трофей за прочтение всех страниц сценария, доступных в качестве бонуса в Master Collection Vol. 2.

Так что, если вы надеялись быстро получить два новых платиновых трофея, у Konami на вас другие планы. Metal Gear Solid 4, в частности, может оказаться одним из самых требовательных наборов трофеев на PS5.