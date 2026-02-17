Ремастер Metal Gear Solid 4 выйдет на современных платформах без онлайн-режима

Konami подтвердила, что Metal Gear Solid 4 Remaster выйдет на современных платформах без онлайн-режима Metal Gear Online. Информация была опубликована на официальном сайте Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, где японская компания поясняет, что «Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots – Master Collection Version of the Patriots не включает Metal Gear Online».

Metal Gear Solid 4 Remaster входит в сборник, который наконец-то освободит классику 2008 года от эксклюзивности для PlayStation 3. Однако фанаты, надеющиеся вновь пережить многопользовательский опыт, будут разочарованы.

Metal Gear Online предлагала множество игровых режимов, которые выделяли её среди многопользовательских игр того времени. В то время как такие игры, как Call of Duty, популяризировали быстрое возрождение и напряжённые столкновения, многопользовательский режим MGS4 полагался на более медленный, продуманный тактический геймплей, с такими режимами, как стелс-смертельный бой, миссии по захвату, бомбардировки и инфильтрационные сражения.

Возможность незаметно обходить противников, чтобы украсть их жетоны, обеспечивала опыт, который остаётся редким даже на современном рынке 2026 года.

Для поклонников, ищущих многопользовательские варианты в коллекции, есть хорошие новости: ремастер Peace Walker будет включать в себя онлайн-кооперативный (от 2 до 4 игроков) и соревновательный (до 6 игроков) режимы. Локальный беспроводной многопользовательский режим также будет доступен, но эксклюзивно для Nintendo Switch.

Ещё один вариант для поклонников многопользовательских игр — режим Fox Hunt, выпущенный Konami в прошлом году для Metal Gear Solid Delta.