Сборник MGS: Master Collection Vol. 2 получит эксклюзивный стилбук

В феврале этого года издательство Konami официально анонсировало долгожданное продолжение своей антологии — Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Основу коллекции составят культовые стелс-экшены: долгожданная четвёртая часть Guns of the Patriots и Peace Walker. В качестве приятного дополнения разработчики включили в состав сборника игру Ghost Babel, которая изначально выходила на портативной системе Game Boy Color.

Старт предзаказов уже не за горами — сегодня стало известно, что в ряде магазинов игроки смогут получить за раннюю покупку эксклюзивный бонус. Речь идёт о коллекционном стилбуке с уникальным оформлением, который станет отличным украшением полки любого фаната серии. Пока не уточняется, будет ли данное предложение доступно во всех регионах, так что стоит следить за обновлениями у местных ритейлеров.

Релиз Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 запланирован на конец августа для консолей PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.