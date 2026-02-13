"Снейк возвращается": Konami представила Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, куда войдет многострадальная MGS 4

Во время сегодняшней трансляции State of Play 2026 компания Konami сделала анонс, которого поклонники тактического шпионажа ждали почти два десятилетия. Была официально представлена Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, куда войдет Metal Gear Solid 4.
Главным событием стал тот факт, что в состав сборника наконец-то войдет Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. С момента своего релиза в 2008 году заключительная глава истории Солида Снейка оставалась «технической заложницей» PlayStation 3. Из-за специфической архитектуры процессора Cell игра никогда официально не портировалась на другие платформы, а её эмуляция даже на мощных современных ПК была сопряжена с огромными трудностями и багами. Теперь эта эпоха заканчивается: драматичный финал саги станет доступен массовому игроку.
Помимо четвертой части, трейлер подтвердил наличие в коллекции Metal Gear Solid: Peace Walker. Эта игра, изначально созданная для портативной консоли PSP, считается одной из важнейших глав в истории становления Биг Босса и любима фанатами за уникальные механики управления базой.
Релиз Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 запланирован на 27 августа 2026 года на PlayStation 5, ПК и Xbox.
КАКОЙ ЖЕ ПИК. ДЕНЬ МГС НАСТАЛ ВНОВЬ
ещё и vol. 1 обновят
У меня диск до сих пор лежит. Думалось, что эту игру похоронили, как жену фараона, вместе с третье плойкой. Тем лучше, кто-то сможет ознакомиться, хотя картинка устарела. Кстати, именно с этой части Кодзиму понесло в кинематограф, роликов тут вагон.
Надеюсь будет русский и можно врываться, постигать что мимо прошло когда то
О ДААА уже предвкушаю какой ОПТИМИЗОН будет у 4ки... PS3 экспириенс у пекарей дома. На эмуляторе наверное фепасов больше будет
наконец то, дождались