Снова делают "спустя рукава"? В Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 заметили ошибку даже в трейлере

На этой неделе Konami анонсировала сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, который включает в себя Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear: Ghost Babel.
Игроки заметили в трейлере досадную опечатку: на 18-й секунде появляется надпись, гласящая, что это последняя миссия Снейка. Однако вместо правильного "Final Mission" на экране огромным шрифтом выведено "Final Misson".
Ошибка заметна невооруженным глазом и непонятно каким образом сначала разработчики, а затем Konami и Sony проглядели её. Несмотря на казалось бы такую мелочь, многие игроки выражают опасения, что вторая часть сборника будет сделана так же "спустя рукава" - как и первый сборник, который разработчики чинят до сих пор.
Релиз сборника запланирован на 27 августа 2026 года для ПК и всех актуальных консолей.
Просто пусть напишут Masson
Вместо Peace walker или Ghost babel добавили бы Metal Gear Rising
Не удивлюсь если и третий сборник потом сделают с Ground Zeroes, The Phantom Pain и MGR Rising
в идеале должен быть еще как минимум 1 сборник. В который по идее должны попасть мелкие игры acid 1-2, portable ops, twin snakes. В лучшем случае добавят ремастер 1 крупной игры :)
Phantom Pain и Ground Zeroes - это игры предыдущего восьмого поколения, они и не не нуждаются в ремастере или переиздании, а Revengeance должен был быть в master collection 2
Опять эта японская косоглазая мармышка выворачивает кишку розочкой чтобы не быть как все. Деда уже как следует натянули с pt, чтобы головку свою хитрую не светил слишком часто, а он все не уймется перед пенсией.
Кодзима ушел из Конами сразу после релиза МГС5. Ко всему, что выходило дальше он не имеет вообще никакого отношения. В прошлом сборнике, если не ошибаюсь, его фамилии даже в титрах не было. Так что твой наезд не по делу
надеюсь порт, а не вшитый rpcs3
ой да пусть уже выпустят, фанаты дальше сами починят.
p.s. естественно, если оптимизона не будет, только торрент идишен
Японцы в принципе не очень хорошие "кодеры". У них что не игра то "деревянная" или косая-кривая. Ну не могут они. Китайцы их уже обогнали как младенцев. Но вот в плане core gameplay им равных нет...
Конами продолжает демонстрировать игрокам своё наплевательское отношение.