Снова делают "спустя рукава"? В Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 заметили ошибку даже в трейлере

На этой неделе Konami анонсировала сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, который включает в себя Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear: Ghost Babel.

Игроки заметили в трейлере досадную опечатку: на 18-й секунде появляется надпись, гласящая, что это последняя миссия Снейка. Однако вместо правильного "Final Mission" на экране огромным шрифтом выведено "Final Misson".

Ошибка заметна невооруженным глазом и непонятно каким образом сначала разработчики, а затем Konami и Sony проглядели её. Несмотря на казалось бы такую мелочь, многие игроки выражают опасения, что вторая часть сборника будет сделана так же "спустя рукава" - как и первый сборник, который разработчики чинят до сих пор.

Релиз сборника запланирован на 27 августа 2026 года для ПК и всех актуальных консолей.