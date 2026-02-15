ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 2026 г.
Экшен, Стелс, От третьего лица
7.5 29 оценок

Снова делают "спустя рукава"? В Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 заметили ошибку даже в трейлере

AceTheKing AceTheKing

На этой неделе Konami анонсировала сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, который включает в себя Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear: Ghost Babel.

"Снейк возвращается": Konami представила Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, куда войдет многострадальная MGS 4

Игроки заметили в трейлере досадную опечатку: на 18-й секунде появляется надпись, гласящая, что это последняя миссия Снейка. Однако вместо правильного "Final Mission" на экране огромным шрифтом выведено "Final Misson".

Ошибка заметна невооруженным глазом и непонятно каким образом сначала разработчики, а затем Konami и Sony проглядели её. Несмотря на казалось бы такую мелочь, многие игроки выражают опасения, что вторая часть сборника будет сделана так же "спустя рукава" - как и первый сборник, который разработчики чинят до сих пор.

Релиз сборника запланирован на 27 августа 2026 года для ПК и всех актуальных консолей.

19
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
KookyPentheus

Просто пусть напишут Masson

7
Gradient_Zero

Вместо Peace walker или Ghost babel добавили бы Metal Gear Rising

6
AceTheKing

Не удивлюсь если и третий сборник потом сделают с Ground Zeroes, The Phantom Pain и MGR Rising

1
Антон Радикалушкин

в идеале должен быть еще как минимум 1 сборник. В который по идее должны попасть мелкие игры acid 1-2, portable ops, twin snakes. В лучшем случае добавят ремастер 1 крупной игры :)

1
Gradient_Zero AceTheKing

Phantom Pain и Ground Zeroes - это игры предыдущего восьмого поколения, они и не не нуждаются в ремастере или переиздании, а Revengeance должен был быть в master collection 2

1
KoreanLoki

Опять эта японская косоглазая мармышка выворачивает кишку розочкой чтобы не быть как все. Деда уже как следует натянули с pt, чтобы головку свою хитрую не светил слишком часто, а он все не уймется перед пенсией.

5
- RAVEN -

Кодзима ушел из Конами сразу после релиза МГС5. Ко всему, что выходило дальше он не имеет вообще никакого отношения. В прошлом сборнике, если не ошибаюсь, его фамилии даже в титрах не было. Так что твой наезд не по делу

1
ConciseYu

надеюсь порт, а не вшитый rpcs3

4
byteme

ой да пусть уже выпустят, фанаты дальше сами починят.
p.s. естественно, если оптимизона не будет, только торрент идишен

2
Despot_Aspid

Японцы в принципе не очень хорошие "кодеры". У них что не игра то "деревянная" или косая-кривая. Ну не могут они. Китайцы их уже обогнали как младенцев. Но вот в плане core gameplay им равных нет...

1
Олег Дудин

Конами продолжает демонстрировать игрокам своё наплевательское отношение.