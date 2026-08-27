Состоялся релиз METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 - вторая часть коллекции с MGS4 и Peace Walker

Состоялся релиз METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 — второго выпуска definitive-коллекции серии от KONAMI. Сборник уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC в Steam, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Релиз состоялся 27 августа 2026 года.

В состав коллекции вошли Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots — впервые после оригинального релиза 2008 года получившая порт на современные платформы, — и Metal Gear Solid: Peace Walker в версии из HD Collection. Кроме того, в разделе бонусного контента доступна Metal Gear: Ghost Babel, первая портативная игра серии, первоначально выпущенная в 2000 году для Game Boy Color.

Каждая из двух основных игр получила Screenplay Book с текстами соответствующего произведения и Master Book с подробной информацией об истории и персонажах. В комплект также входят Metal Gear Solid 4 Database, а цифровая версия коллекции дополнительно содержит Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol. 2 с музыкой из игр и вокальными композициями.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots рассказывает о мире, где частные военные компании стали главной силой, а война превратилась в бизнес и двигатель мировой экономики. Под контролем Ликвид Оцелота находятся пять крупнейших ЧВК, и он разжигает новые конфликты, готовя восстание ради создания мира, в котором воины смогут жить полноценной жизнью.

Metal Gear Solid: Peace Walker переносит события в 1974 год. После спасения мира от ядерной войны Нэйкед Снейк получает имя Биг Босс, а спустя десять лет руководит независимым военным подразделением в Колумбии. Двое жителей Коста-Рики обращаются к нему с просьбой расследовать деятельность загадочной вооружённой группировки, однако на принесённой ими записи звучит голос Биг Босс, которая считалась погибшей. Игра получила настраиваемое управление и поддерживает сетевой режим: для 2–4 игроков и соревновательный до 6 игроков.

Metal Gear: Ghost Babel разворачивается в начале XXI века. Вооружённая группировка захватывает прототип шагающей боевой машины Metal Gear вместе с ядерным вооружением, после чего правительство США обращается к Solid Snake — специалисту по проникновению, ранее уничтожившему крепость Outer Heaven.

Для Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker предусмотрены бонусы за предзаказ — костюм Cardboard Camouflage и форма LOVE BOX соответственно. Владельцы сохранений из METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 также могут получить Gold Camouflage в MGS4 и форму GOLD в Peace Walker.

Онлайн-режим доступен только в Metal Gear Solid: Peace Walker; кроссплей не поддерживается. В зависимости от платформы игра поддерживает до шести игроков по сети.

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 доступна с 27 августа 2026 года. KONAMI выпустила сборник на Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam.