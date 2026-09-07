Спустя 18 лет после выхода Metal Gear Solid 4 моддер перенёс в игру культовую локацию из MGS3

Metal Gear Solid 4 получила первую продемонстрированную пользовательскую карту. Моддер TriggerHappy показал, как Снейк исследует Грозный Град — знаменитую крепость из Metal Gear Solid 3.

В 55-секундном ролике Старый Снейк крадётся по знакомой локации, однако теперь её патрулируют шагающие роботы Gecko. Разработчик мода объяснил, что это пока лишь первоначальное тестирование добавления искусственного интеллекта на пользовательскую карту.

Судя по видео, враги уже реагируют на присутствие Снейка и преследуют его. При этом пока неизвестно, каким образом TriggerHappy удалось запустить карту в MGS4 и насколько близко сообщество находится к появлению полноценного инструментария для создания новых локаций.

Ранее моддер Jayveer демонстрировал перенос карты из Metal Gear Arcade в Metal Gear Online 2, но работа TriggerHappy, вероятно, стала первой публичной демонстрацией пользовательской карты для одиночного режима Metal Gear Solid 4.

После выхода PC-версии MGS4 моддинг игры в основном ограничивался текстурами, небольшими изменениями и разблокировкой частоты кадров. Теперь у сообщества появился гораздо более интересный путь для развития — создание собственного контента и новых испытаний для Снейка.