В Metal Gear Solid 4: Master Collection Vol. 2 появится кольцо, указывающее на уровень опасности врагов

Возможно, вдохновившись успехом Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami добавляет в Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots в грядущей Master Collection Vol. 2 новые игровые возможности. Встречайте кольцо угрозы вокруг Солида Снейка, указывающее на расстояние до врагов.

В зависимости от формы и цвета, вы можете оценить уровень опасности, находясь за укрытием. Кольцо Угрозы можно активировать только в приседе или в положении лёжа, что идеально вписывается в общую концепцию скрытного игрового процесса.

Это продолжение другой функции, представленной ранее в этом месяце, под названием «Флэшбэк». В определённых сценах Снейк и «другие» могут «вспоминать связанные события», тем самым раскрывая «связи с прошлыми играми». Возможно, они функционируют как вставки, предоставляющие больше контекста. Так что, если вы давно не играли в предыдущие игры Metal Gear Solid или, как новый игрок, ищете дополнительную информацию, это должно очень помочь.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 выходит 27 августа для Xbox Series X/S, PS5, ПК, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. В него также входит Metal Gear Solid: Peace Walker, в которой подтверждено сохранение многопользовательских онлайн-режимов.