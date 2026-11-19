Компания Konami опубликовала новый сюжетный трейлер сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 под названием Greenband Story Trailer. В свежем ролике разработчики сделали акцент на ключевых драматических конфликтах и центральных мотивах культовой серии стелс-экшенов.

В представленном видео зрителям показали постаревшего Снейка, сражения с механическими боевыми машинами Gekko, а также противостояние вокруг развития искусственного интеллекта и политики ядерного сдерживания. Помимо этого, трейлер затрагивает тему глобальной ядерной угрозы и роль Биг Босса в событиях франшизы.

Вторая часть коллекции переносит классические игры серии (включая Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker) на современные платформы, сохраняя их оригинальную повествовательную основу. Сам сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 уже доступен для покупки на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Switch 2.